Guaidó denunció que no serán libres e incluyentes Internacionales 06 de septiembre de 2020 Redacción Por LEGISLATIVAS EN VENEZUELA

FOTO ARCHIVO JUAN GUAIDO. El principal líder opositor.

CARACAS, Venezuela, 6 (AFP). - El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, insistió en denunciar ante la Unión Europea (UE), en un comunicado dado a conocer ayer, las "inaceptables condiciones" de los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre, un evento al que 27 partidos opositores adelantaron que no se presentarán.

"El acto convocado por la dictadura de Nicolás Maduro para el próximo 6 de diciembre del presente año no reúne las más mínimas condiciones para que las mismas sean libres e incluyentes, razón por la cual hemos rechazado esa farsa", dijo Guaidó en un comunicado, dirigido a Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

"Se mantienen intactas las inaceptables condiciones electorales, a las que se les ha querido hacer un barniz para disfrazar el fraude electoral en curso”, señaló Guaidó, a quien medio centenar de países reconocen como presidente interino.

La carta que envió Guaidó a Borrell es, también, una respuesta a la invitación que hiciera el Gobierno de Nicolás Maduro a la UE y a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que participen como observadores en las elecciones legislativas.

"Las condiciones que el señor (canciller chavista Jorge) Arreaza le informa en su comunicación fechada el pasado 1 de septiembre se refieren a elementos muy parciales y de muy poca trascendencia para cambiar la verdad sobre la farsa convocada: no existe ninguna posibilidad de competir", sostuvo Guadió.

Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre han generado un amplio rechazo en numerosos sectores de la oposición venezolana por la presunta falta de garantías, lo que les ha llevado a calificar estos comicios como "un fraude".

Guaidó anunció que el gobierno interino de Venezuela está trabajando en un acuerdo de cooperación con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para aumentar los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico.

"La Comisión de Seguridad ha venido trabajando en un acuerdo de cooperación con la DEA. Sabemos el peligro que representa Maduro para la estabilidad de la región, por eso estamos dando el paso en el acuerdo con la DEA después de muchos años. También otros países están sufriendo este flagelo", manifestó el líder de la Asamblea Nacional.