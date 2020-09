Dólar: según la óptica de Redrado Nacionales 06 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El economista Martín Redrado, ex presidente del Banco Central, sostuvo que el Gobierno debe "generar desincentivos" sobre el dólar, pero aclaró que ello no debe llevarse a cabo "con mayor torniquete o prohibiciones", sino que se debe "achicar" la brecha cambiaria.

"Es necesario trabajar de manera simultánea en un programa de estabilización que pueda marcar un sendero para las principales variables que el Gobierno controla", analizó el economista.

En declaraciones radiales, alertó que la Argentina enfrenta "una crisis de confianza", por lo que consideró que se deben "cambiar las expectativas".

"Lo que se necesita es achicar la brecha entre el dólar solidario y el contado con liquidación", analizó y advirtió sobre "las distorsiones de una política cambiaria de represión".

"No tenemos más de nueve mil millones de dólares en términos de reservas netas", calculó el ex funcionario, quien recomendó "plantear un sendero de crecimiento".

De acuerdo con su criterio, el Gobierno "tenía muchas expectativas respecto de que la negociación de la deuda iba a tener dólares frescos y esta expectativa no se ve cumplida".

Estimó que "casi cinco millones de argentinos son los que están comprando dólares" en un contexto en el que "no hay generación" de divisas.

"Por eso está la necesidad de un programa económico hacia adelante, de una hoja de ruta", enfatizó Redrado.