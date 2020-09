El gasto público debe impulsar la economía Nacionales 06 de septiembre de 2020 Redacción Por LO RECONOCIO CECILIA TODESCA

FOTO ARCHIVO CECILIA TODESCA. La vicejefa de Gabinete.

BUENOS AIRES, 6 (NA). - La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, indicó que el año próximo la Argentina no llegará al equilibrio fiscal porque es necesario "seguir impulsando la economía, utilizando el gasto público como un acelerador".

"Creemos que el año que viene no podemos ir al equilibrio fiscal ni nada que se le parezca. Necesitamos seguir impulsando la economía, utilizando el gasto público como un acelerador", sostuvo la funcionaria nacional.

Sin embargo, aclaró que "el déficit que vamos a tener el año que viene será menor al que vamos a tener este año, que es muy particular por la pandemia".

Asimismo, confió en que la economía "se va a ir recuperando, pero no de un día para el otro", mientras remarcó que la administración de Alberto Fernández apunta a "producción, trabajo, ahorro en pesos y mercado interno".

La funcionaria nacional criticó que "las voces que se escuchan respecto de la necesidad de un plan insistentemente" pretenden "ajuste fiscal".

La economista admitió que hay "concentración" en el sector alimenticio, pero destacó los resultados del programa Precios Cuidados durante la pandemia.

"Es cierto que en la Argentina, en sectores muy específicos, hay mucha concentración en la producción y eso supone que esos sectores tienen un poder de mercado", analizó.

Según la vicejefa de Gabinete, "hay que sentarlos en una mesa y poner pautas de funcionamiento".

"No hay nada mágico y todos estos problemas son de difícil resolución, pero creo que ese es el camino", evaluó.

En ese sentido, se refirió a la inflación y remarcó que "viene siendo bastante menos de lo que fue el año pasado".

Todesca Bocco reconoció que "los seis meses de pandemia pusieron temas en segundo plano", pero insistió en que su gestión busca "producir más, incorporar gente al circuito de trabajo, exportar más y recuperar la soberanía de la moneda".



SOBRE EL CEPO

Todesca reconoció que hay "discusiones" internas en el Gobierno respecto del cepo cambiario en medio de un "problema estructural de falta" de dólares.

Sostuvo que en la Argentina "hace rato que funciona la economía como bimonetaria".

"Las peleas entre Economía y Banco Central no son tales, lo que hay son discusiones", sostuvo la funcionaria nacional, quien señaló: "Discutimos lo mismo que discute el resto de la profesión. Hay una problema estructural de falta de dólares".

En declaraciones radiales, advirtió que "no tener moneda es una pérdida muy fuerte de soberanía respecto de la política pública".

De ese modo, la economista subrayó que se debe "desarrollar el mercado en pesos".