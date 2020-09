Cuestionamiento de la gobernadora Nacionales 06 de septiembre de 2020 Redacción Por RIO NEGRO

FOTO ARCHIVO ARABELA CARRERAS. Gobernadora rionegrina.

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Arabela Carreras, la gobernadora de Río Negro, remarcó que la toma de tierras "constituye un delito", aunque señaló "profundas diferencias" entre los hechos de Villa Mascardi y de El Bolsón, al tiempo que cuestionó la participación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

La mandataria patagónica ratificó que "la toma ilegal de tierras constituye un delito" y advirtió que "no hay que entrar en una anomia ni que el ciudadano que cumple se sienta desplazado", aunque marcó diferencias entre personas con problemas habitacionales, comunidades de pueblos originarios y "un grupo violento que no reconoce al Estado nacional".

En declaraciones radiales, la gobernadora indicó que "en El Bolsón algunos ocupantes son del lugar y otros vienen de distintas provincias, con sorpresiva coordinación, lo cual genera una demanda para una localidad que está al límite con su población".

"En Villa Mascardi vemos un grupo agresivo que se identifica con una comunidad, encapuchados que reivindican cuestiones que tienen que ver con mapuches", agregó la mandataria al tiempo que sostuvo que allí "hubo una participación del INAI que no es constructiva".

Carreras evaluó que "en la Argentina hay un problema habitacional, de seguridad y de ilegalidad", subrayó que "son problemas complejos de difícil solución" y reflexionó: "Si simplificamos las respuestas nos convertimos en repetidores de consignas".