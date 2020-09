Esteban Bullrich habló de la "amenaza" a la Justicia Nacionales 06 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El senador nacional Esteban Bullrich, de Juntos por el Cambio, consideró que el oficialismo "amenaza" a la Justicia con la revisión de los nombramientos de magistrados durante la gestión anterior.

"Están revisando una decisión que se tomó formalmente siguiendo los pasos que establece tanto la Constitución como la normativa posterior y tiene nombramientos que ya fueron acordados en el Senado. Con esa excusa se pueden revisar todos los nombramientos sin el juicio político que correspondería a través del Consejo de la Magistratura", sostuvo el legislador opositor.

En ese sentido, el ex ministro de Educación se quejó de que "la agenda del Senado es la agenda de (la vicepresidenta) Cristina Kirchner", ante lo cual reclamó que "haya trabajo de Labor Parlamentaria para fijar los temas a tratar en la Cámara alta".

"Hay una ley que tiene dos meses desde que llegó de Diputados, la Ley de Economía del Conocimiento: puede crear 200.000 empleos, pero como Cristina no la quiere tratar, no la tratamos. Me consta que (el presidente) Alberto (Fernández) la quiere tratar: dicen que Cristina no la quiere tratar porque quiere penalizar a las empresas", cuestionó Esteban Bullrich.