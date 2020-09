Santilli afirmó que "se cumplen los protocolos" Nacionales 06 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, aseguró que en la ciudad de Buenos Aires "se cumplen los protocolos" sanitarios aunque siempre puede haber excepciones y anunció que por eso se van a "reforzar los controles".

Santilli respondió así a lo que más temprano dijo el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, quien reclamó que la Ciudad "cumpla con los protocolos" en la apertura de bares y restaurantes, luego de que circularan imágenes de personas sin barbijo ni distancia social en algunas zonas.

En ese contexto, Santilli remarcó que "en la ciudad de Buenos Aires se cumplen los protocolos, los vecinos son responsables y la mayoría cumple", al tiempo que aclaró que siempre puede haber casos de incumplimiento.

"Nosotros tenemos que controlar si hay violaciones, siempre hay, por eso hoy vamos a reforzar los controles", sostuvo el vicejefe de Gobierno.

Santilli afirmó que antes de la reapertura se realizó "un control exhaustivo en la ciudad para cumplir con todas las condiciones y cuidados" y que de todos modos "siempre hay algún lugar donde se puede incrementar ese control".

En referencia a esas posibles violaciones de los protocolos, el funcionario porteño subrayó que "han pasado en el país un montón de situaciones, gente que transitaba cuando no debía hacerlo, por ejemplo", y remarcó que "en la mayoría de los casos se cumplen los controles, que se van a reforzar".

Tras señalar que el Gobierno porteño está concentrado en "consolidar estas aperturas de construcción y gastronomía", afirmó que "hoy no está contemplada una marcha atrás en la cuarentena".

En este sentido, destacó que se está "llevando a fondo el Plan Detectar en cada barrio y todavía no hay condiciones como para retroceder".

Por otra parte, descartó fricciones con el Gobierno bonaerense y señaló: "la estrategia es en conjunto con la Provincia, trabajamos con el gobernador (Axel) Kicillof e intercambiamos ideas".

"Hay prácticas diferentes por la población y la geografía, por lo que la matriz económica es distinta", agregó.