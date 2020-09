El escenario del Federal y Atlético que mira de reojo Deportes 05 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La Confederación Argentina de básquetbol informó que, vencido el último plazo (31/8) para cumplir con las obligaciones de la temporada pasada del Torneo Federal, sólo 38 de los 72 equipos de la temporada 2019/20 están en condiciones de poder inscribirse para comenzar la nueva campaña. Las actuaciones de los 34 restantes pasarán al Tribunal de Disciplina para que regularicen su situación antes del 10 de septiembre, fecha límite para determinar cuáles serán los clubes habilitados para la próxima edición, pautada para principios de febrero (fecha que se definirá este sábado, en la reunión del Consejo Directivo).

Los 34 clubes que no han cumplido deberán ahora enfrentar las sanciones punitorias correspondientes. “No desconocemos la realidad de los clubes y la crisis económica que atravesamos, pero necesitamos regularizar la situación y ponerle punto final a la informalidad y a la falta de cumplimiento del reglamento”, expresó el presidente Fabián Borro.



¿PUEDE SER INVITADO ATLETICO RAFAELA?

No obstante, cabe aclarar que en la Región Centro que involucra a clubes de Santa Fe y Córdoba los nueve clubes que jugaron el último torneo Federal cumplieron con lo estipulado. Si bien es un primer paso dado, habrá que aguardar si tienen la decisión de jugar la próxima temporada, lo cual posiblemente tenga que ver con el formato de competencia y cómo esté la situación económica de cada ciudad o zona debido a la Pandemia.

En este contexto, y fundamentado por haber sido el segundo mejor equipo de la fase regular de la última Copa Santa Fe, Atlético de Rafaela podría tener alguna posibilidad de ingresar en un hipotético escenario de invitaciones, si se confirman deserciones. Recordemos que la Liga Provincial otorgaba un ascenso al Federal, y que el número 1 de la última edición -interrumpida antes del inicio de los play offs- fue Sportsmen Unidos de Rosario.

Además, en el supuesto caso que se produjera una invitación para la Crema, su dirigencia tendría que evaluar aceptarla o no, tomando siempre como referencia principal que en lo económico el Club está en un momento de no realizar erogaciones importantes.

Los nueve clubes de la Región Centro que saldaron y estarían en condiciones de volver a jugar son: Atalaya de Rosario -Club Bell Ville -Independiente de Oliva -9 de Julio de Río III -9 de Julio de Morteros -Sport Club Cañadense -Sportivo Suardi -Sportivo Las Parejas -Santa Paula de Gálvez.

También hubo una buena respuesta de los clubes de Entre Ríos, que para otras campañas anteriores a 2019 estuvieron en el mismo grupo que los santafesinos. Están habilitados: Regatas Concepción de Uruguay -Olimpia de Paraná -BH de Gualeguay -San José -Neptunia de Gualeguaychú y La Unión de Colón.