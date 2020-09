Los candidatos a paso firme Deportes 05 de septiembre de 2020 Por Sergio Boschetto El belga David Goffin y el español Carreño Busta muestran buen andar. En damas ganaron Osaka y Kerber.

(Por Sergio Boschetto, especial para LA OPINION).- En la tarde de este viernes, en una jornada espléndida, se vieron atractivos partidos por el US Open 2020, parejos la mayoría, tanto de hombre, como mujeres.

En la jornada diurna no hubo sorpresas, si en algunos partidos hubo mucha paridad. Al cierre de esta edición jugaba el candidato de todos, él serbio Novak Djokovic, ante Stuff y otro de los que pude estar en carrera, el griego Stefanos Tsitsipas, jugaba con peligroso Borna Coric.



NO TODO ES TENIS, TAMBIEN CONOCIMIENTO

Durante la jornada de ayer, hubo partidos que se retrasaron porque se llevó un diálogo de colaboración entre los jugadores y funcionarios de salud. La comunicación se mantuvo durante la tarde para mantenerlos actualizados en todo momento. No hubo detalles de la misma, dada la sensibilidad de los problemas médicos involucrados, la USTA no precisó mayores detalles.



OLVIDABLE US OPEN PARA LOS ARGENTINOS

El Grand Slam neoyorquino quedará en la memoria de los jugadores argentinos por la pandemia del COVID y todos los recaudos que se debieron tomar, jugar sin público, algunos enojos, pero será olvidable rápidamente en lo deportivo. Rápidamente se despidieron, en la mayoría dejando una pálida imagen, reforzando la idea que al no estar Juan Martín Del Potro poco se puede en esta clase de torneos.



LA 5ª JORNADA CON RESULTADOS LOGICOS

El silencioso David Goffin sigue ganando sin demasiados sobresaltos, le ganó en tres sets a Filip Krajinovic 6-1 7-6 6-4, otro de buen andar es el español Carreño Busta, muy sólido, ganó en tres sets 6-4 6-3 6-2 a Ricardas Berankis.

Protagonizaron un partidazo, recién se resolvió en el quinto set, el joven canadiense Denis Shapovalov le ganó al local Taylor Fritz 3-6 6-3 4-6 7-6 6-2.

Por el lado de las damas ganó Naomi Osaka. Tuvo que trabajar más de la cuenta, ante la juvenil Marta Kostyuk, fue 6-3 6-7 6-2. Otra que supo de la gloria en el Us Open avanza a paso firme, la alemana Angelike Kerber ganó sin contratiempos 6-3 6-4, ante la local Ann Li.



MURRAY EVALUA SU CALENDARIO

Pasó el US Open para el británico, teniendo en cuenta sus dos operaciones de cadera, fue un buen torneo. Claro, ahora más que nunca debe analizar los torneos donde jugar y tener tiempo de recuperación, por eso luego de perder con el joven Felix Auger-Aliassime, Murray anunció inmediatamente su baja de Roma y puso en duda su participación en Roland Garros.

"No he jugado un partido en polvo de ladrillo desde 2017. Es mucho tiempo. Las condiciones de la cancha no beneficiaban para nada mi físico. Tengo muchas dudas sobre si jugaré o no. Lo de Roma está bastante complicado, ya que es demasiado pronto y creo que necesito un pequeño descanso después de esta gira. Obviamente el jugar en Italia me ayudaría en la preparación para Roland Garros, pero creo que ahora el aspecto físico prima más. Mi plan sería jugar solo Roland Garros, pero este plan podría cambiar y no jugarlo. Lo que sí es 100% oficial es que no jugaré en Roma".