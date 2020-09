La situación familiar Deportes 05 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 5 (NA) - El rosarino Lionel Messi admitió ayer que "este tiempo" de incertidumbre entre que pidió la libertad de acción y decidió cumplir su contrato con Barcelona hasta junio 2021 fue "muy duro" para su familia, y que incluso su hijo mayor Thiago "lloró" para que no se vayan de la ciudad donde nació.

"Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio. Miré más allá y quiero competir al máximo nivel, ganar títulos, competir la Champions. La puedes ganar o perder, porque es muy difícil, pero hay que competir. Por lo menos competirla y que no nos pase lo de Roma, lo de Liverpool, lo de Lisboa. Todo eso me llevó a pensar esa decisión que no llevé a cabo", explicó.