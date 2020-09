Estaría en el debut de Koeman Deportes 05 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 5 (NA) - El futbolista Lionel Messi volvería a vestir la camiseta del Barcelona en el partido en el cual el elenco catalán recibirá al Villarreal por la tercera fecha de La Liga, en el que será el debut del entrenador Ronald Koeman en el conjunto azulgrana. El primer partido oficial del conjunto culé en la temporada será el fin de semana del 27 de septiembre en el Camp Nou debido a que el Barcelona pospuso los dos primeros encuentros del campeonato español por haber disputado la Liga de Campeones en agosto.

De esta manera, Messi volvería a jugar para el Barcelona tras la dura derrota por 8 a 2 ante el Bayern Munich, en los cuartos de final de la Liga de Campeones que se disputó en la ciudad de Lisboa, en Portugal, caída que desencadenó la salida el entrenador Quique Setién. Antes del comienzo de La Liga, el Barcelona se enfrentará al Nàstic de Tarragona en el Estadio Johan Cruyff, a puertas cerradas, el próximo sábado 12 de septiembre, pero Messi no estaría disponible para ese partido.

El crack argentino no se entrenó durante la primera semana de la era Koeman, por lo cual primero debe hacerse el test PCR para comprobar que no se contagió de coronavirus y luego ponerse bien físicamente. En tanto, el jugador argentino podría seguir teniendo como compañero al delantero uruguayo Luis Suárez, quien estaba cerca de emigrar a la Juventus de Italia, pero el hecho de que Messi continúe en el Barcelona podría llevarlo a cambiar de opinión y permanecer él también en el club catalán.