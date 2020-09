Piden que Boca se quede en la burbuja Deportes 05 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 5 (NA) - El plantel de Boca, con 18 futbolistas positivos en coronavirus, permanecerá en la burbuja sanitaria montada en un hotel de la localidad bonaerense de Ezeiza hasta el próximo sábado 12 de septiembre, a partir de un pedido del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. La buena para el "Xeneize" fue que los jugadores que dieron negativo en los hisopados PCR se entrenaron este viernes por la mañana dentro del predio del hotel, tal como había solicitado la dirigencia encabezada por Jorge Ameal.

Si bien el club no publicó los nombres, se supo que los jugadores titulares afectados por el Covid-19 son Esteban Andrada, Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra, Guillermo "Pol" Fernández, Eduardo Salvio, Franco Soldano y Ramón "Wanchope" Ábila. A esa lista se agregan los arqueros Agustín Rossi, Javier García y Manuel Roffo; los defensores Leonardo Jara y el juvenil Renzo Giampaoli; y los delanteros Mauro Zárate, Walter Bou, Mateo Retegui, y el juvenil Pablo Gerzel.

Por eso, bajo las órdenes de Mariano Herrón, uno de los ayudantes del entrenador Miguel Angel Russo, quien fue desafectado por ser doble paciente de riesgo, apenas 14 futbolistas practicaron este viernes. La intención de la dirigencia de Boca es que, a partir del lunes si pueden trasladarse al Centro de Entrenamiento de Ezeiza, puedan sumarse Iván Marcone, Agustín Almendra, Gonzalo Maroni y el juvenil Agustín Lastra, quienes ya realizaron aislamiento.

En este contexto, el cuerpo médico de Boca planea que este sábado se realice una nueva tanda de testeos a las 61 personas que forman parte de la burbuja en el hotel bonaerense.



LAS EXPLICACIONES DE AMEAL

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, dijo ayer que un caso "falso negativo" los "complicó" y provocó el contagio masivo de 18 futbolistas del plantel profesional y otros seis en el staff, porque más allá de eso hicieron "lo que debían" en la burbuja sanitaria que montaron en la localidad bonaerense de Ezeiza.

"Boca trató siempre de hacer las cosas muy bien. Contratamos un hotel sin público, trasladamos a los jugadores en transportes propios, hicimos todo lo que un sanitarista diría que hay que hacer, pero parece que un falso negativo nos complicó", explicó el máximo dirigente "xeneize" en declaraciones radiales. "Realizamos once testeos desde que comenzó esto. Mañana se va a testear y realizar PCR y el miércoles vamos a trabajar en otro hisopado y el tema cardiológico", agregó, sobre el detalle del plan que preparó el cuerpo médico.

Ameal también debió salir a cruzar las versiones de que algún jugador o integrantes del staff que estaba dentro de la burbuja, salió del hotel "Holiday Inn" de Ezeiza. "Hicimos un gran esfuerzo para que todos estuvieran en el hotel y evitar cualquier tipo de contagio", sostuvo Ameal, al desmentir esas versiones.

También se refirió a la situación del entrenador Miguel Ángel Russo, doble paciente de riesgo ya que tiene 64 años y en 2018 sufrió una enfermedad oncológica, razón por la que fue desafectado cuando aparecieron los primeros casos positivos el lunes pasado. "Queremos tener a Miguel en su casa, trabajando con los jugadores por Zoom y no en el predio", admitió el presidente sobre qué decisión tomarán con el DT.