River pudo entrenar en Ezeiza

BUENOS AIRES, 5 (NA) - River se entrenó nuevamente en el "River Camp" de Ezeiza, en el día posterior a la conclusión de la "burbuja" sanitaria que realizó durante varios días, en el marco de la preparación para el reinicio de la Copa Libertadores. Los jugadores se movieron con ejercicios aeróbicos y técnicos en dos grupos, y volverán a hacerlo este sábado por la mañana, tras lo cual el plantel abandonará la "burbuja" sanitaria que llevan adelante en la zona de Ezeiza.

Es que luego de los resultados negativos en los tests de coronavirus que se le efectuaron durante las últimas semanas a todo el plantel, los jugadores retornaron a sus domicilios y volvieron a los entrenamientos, con los protocolos pertinentes y sin concentraciones compartidas. Si bien los testeos serán habituales, los jugadores "millonarios" seguirán entrenándose en turnos y por grupos, y la idea del cuerpo técnico es poder hacer durante toda la semana, sin interrupciones.

El que aún no puede sumarse a los entrenamientos con el plantel es el arquero Ezequiel Centurión, de 23 años, quien hace 28 días está en su casa, luego de ser el primer caso de coronavirus del club. Según se pudo establecer, el arquero presentó una inflamación en el miocardio, y por eso aún no puede volver a hacer ejercicios físicos. Este cuadro es algo frecuente en aquellos deportistas que tuvieron coronavirus y si bien no reviste gravedad, se recomienda que continúe en reposo hasta tanto el cuadro mejore.

Por ese motivo es que Centurión no estuvo en la "burbuja" sanitaria y tampoco podrá sumarse por estos días a los entrenamientos con el plantel en Ezeiza. Por su parte, el defensor chileno Paulo Díaz está recuperado de su distensión en el gemelo derecho y los médicos le darían el alta el próximo lunes.



BUENA NOTICIA EN EL ROJO

El juvenil de Independiente Sergio Barreto dio negativo en coronavirus en el hisopado PCR luego de un resultado positivo en el estudio serológico del pasado jueves y se reincorporará a los entrenamientos junto con sus compañeros. "El hisopado (PCR) dio NEGATIVO a Covid-19 y el jugador podrá continuar con los entrenamientos junto al resto de sus compañeros", informó Independiente en su parte médico oficial publicado en redes sociales.

El formoseño, de 21 años, debutó en la temporada 2017-2018 en la institución contra Arsenal (2-1) y se consagró campeón de la Sudamericana aunque sin participación en el campo. Además, jugó cuatro encuentros en la 2019-2020 con la dirección técnica de Lucas Pusineri. En relación al mercado de pases, el entrenador continúa a la espera de sus primeros refuerzos tras la caída de la llegada del delantero paraguayo Isidro Pitta (Sportivo Luqueño), quien se fue a Olimpia de su país, y del arquero colombiano Álvaro Montero (Deportes Tolima).