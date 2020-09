Camión volcó y bloqueó totalmente la ruta N° 10 Policiales 05 de septiembre de 2020 Redacción Por DEPARTAMENTO LAS COLONIAS

FOTO JPSF 44 KM AL SUR DE NUEVO TORINO. El vuelco del camión fue en la localidad de San Mariano.

Aproximadamente a las 6 de la mañana de la víspera, el tránsito sobre la Ruta Provincial N° 10, jurisdicción de la localidad de San Mariano (Dpto. Las Colonias), se vio totalmente interrumpido por el vuelco de un camión con su acoplado sobre la calzada.

Por causas que se investigan, un hombre oriundo de la localidad de Bolívar (provincia de Buenos Aires) que conducía un camión Mercedes Benz, perdió el control del rodado, lo que provocó el vuelco y el derrame de los cereales que transportaba sobre la calzada y banquinas.

Afortunadamente, no hubo personas heridas.

Personal Policial del Departamento Las Colonias, Bomberos Voluntarios y personal de la Agencia de Seguridad Vial trabajaron arduamente en el lugar por varias horas para liberar las vías de circulación en el lugar, en especial la Ruta Provincial N° 10, por lo que posteriormente, luego de un gran esfuerzo, se logró restablecer el tránsito con normalidad.



ACCIDENTE EN RAFAELA

Un accidente de tránsito ocurrió en la intersección de calles Belgrano y Gaboto de la ciudad de Rafaela.

Fue parte una motocicleta Motomel 110 c. c. guiada por una joven de 19 años que resultó con lesiones leves. La acompañaba un adolescente de 16 años que no sufrió lesiones.

Cabe destacar la repudiable conducta del desaprensivo conductor de una camioneta que habría participado del suceso y se dio a la fuga.

Al lugar acudió personal de la Comisaría N° 1.