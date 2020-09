En tiempos de pandemia se vuelca a la enseñanza virtual

BUENOS AIRES, 5 (Télam). - La fundación Julio Bocca, cuya sede habitual es el Centro Cultural Borges en pleno casco histórico porteño, anunció hoy que traslada sus actividades al terreno virtual “para poder llegar a todos, como escuela, como institución, como una organización sin fines de lucro donde lo que nos importa es poder permitirles a niños, jóvenes y adultos formarse en un entorno seguro y de excelencia, en las artes o disciplinas donde más cómodos se encuentren o se identifiquen”.

A través de www.fundacionjuliobocca.org.ar y del mail [email protected], la entidad mantiene los programas “Domingos sociales”, que cubren actividades en los barrios 31 Padre Mugica y Comunicaciones, entre otros, donde pese a la actual pandemia se ofrece un espacio de aprendizaje a más de 50 chicos y chicas.

El programa de becas fue considerado el mayor de la danza y el teatro musical de la Argentina en 2017, en el que participaron más de 150 alumnos en clases gratuitas en las materias Teatro Musical, Danza Clásica y Moderna y Ritmos Urbanos.

La Fundación, que tiene a Elena Olga Presas como presidenta y a Carlos Alberto Repetto como director ejecutivo, suma el espacio “Sábados de ilusión”, esos días de 12 a 16, que ofrece su espacio a la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), que reúne niños y jóvenes con síndrome de Down, y a la Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos (MAH), con más de 20 becas entre ambas instituciones.

También contiene los rubros “Extramuros”, que en condiciones normales envía maestros de danza a varios partidos bonaerenses, “Arte extracurricular”, en asociación con el Patronato de la Infancia, y “Arte en barrios”, que a partir del hashtag #potenciate otorga becas de estudio a jóvenes de barrios vulnerables.

Además de sus becas, que recorren la Argentina de punta a punta y alcanzan a países linderos, la Compañía Solidaria de Teatro Musical y Danza realiza funciones solidarias que permiten a otras ONG organizar espectáculos a total beneficio de sus causas sociales, bajo la consigna del eximio bailarín: “A mí siempre me importó que el ballet llegue a todos”.