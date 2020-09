Las ciudades también tienen salud Información General 05 de septiembre de 2020 Por Esteban Soldano Leer mas ...

FOTO INTERNET SINGAPUR JARDINES DE LA BAHIA. (Gardens by the Bay) Albergan la catarata más alta y el mayor invernadero de cristal del mundo. FOTO INTERNET VITORIA-GASTEINZ. Jardín vertical en la fachada del Palacio del Congreso de la capital del País Vasco.

Las ciudades son un cocktail de actividades que en una estructura urbana mal organizada, se transforma en caos de gente desesperada desdibujando su personalidad y su vida. Esta realidad está mas cerca de ser una torre de Babel a gran escala que una gran realización del hombre. Hoy así resulta muy poco sostenible y tiene un fuerte impacto en la propia salud, cada día más contaminadas y dependientes de su entorno, situación esta que aprovechó la pandemia para poner en jaque su existencia.



Para ello se analizan las ciudades como seres vivos que nacen, respiran, crecen, consumen, generan residuos y podrían, llegado un punto, hasta morir. Mantenerlas en buen estado pasa por entender cómo funciona su metabolismo y garantizar su salud con la de sus habitantes.



ESPACIOS VERDES Y

BIOFILIA URBANA

El término biofilia hace referencia a la conexión que existe entre el ser humano y la naturaleza. Una conexión que desaparece en las ciudades desprovistas de espacios verdes. En los últimos años, el concepto ha empezado a usarse también en relación al urbanismo, lo que es absolutamente lógico.

Las ciudades biofílicas son aquellas que permiten a sus habitantes mantener un estilo de vida en el que la naturaleza está presente tanto en el exterior, en forma de parques y espacios verdes, de ahí su relación con el urbanismo, como en el interior, en edificios que integran características naturales como luz, ventilación y vegetación, de ahí con la arquitectura.

Siguiendo estos principios Timothy Beatley, escribió el libro Ciudades biofílicas: Integración de la naturaleza en el diseño y la planificación urbana y fundador del proyecto Biophilic Cities. Este comprende una red de ciudades biofílicas de todo el mundo que comparten un mismo objetivo: mejorar la conexión entre los residentes y la naturaleza.

Una de ellas es Vitoria-Gasteiz. En los 80, el ayuntamiento de esta ciudad vasca creó el Centro de Estudios Ambientales (CEA) para hacer frente a problemas de sostenibilidad derivados de un importante aumento de la población. El CEA, que años después pasó a ser un organismo autónomo, impulsa desde entonces el desarrollo sostenible de la ciudad no como un ente aislado, sino vinculándola a su biorregión, la Llanada Alavesa.

Como resultado, Vitoria, capital de la comunidad autónoma del País Vasco, es una de las ciudades europeas con más espacios verdes por habitante. Cuenta con un gran cinturón alrededor de la ciudad, espacios arbolados, huertos ecológicos y una agenda política y de actividades que impulsan un estilo de vida sostenible y conectado con la naturaleza.



Un ecosistema circular: el metabolismo urbano

El metabolismo urbano también propone entender las ciudades como ecosistemas vivos. Para ello, es fundamental comprender qué sucede con los recursos desde que entran en una ciudad desde su entorno natural hasta que salen, en forma de nuevos recursos o de residuos. Una ciudad sana sería aquella capaz de convertir todos los desechos que genera en nuevos recursos. De esta forma sería independiente de su entorno y poco contaminante.

Una ciudad con mala salud, por otro lado, sería aquella que no consigue reutilizar los desechos, generando contaminación y una gran cantidad de residuos. Hoy en día, esta es la realidad de la gran mayoría de las ciudades. Las urbes consumen el 75% de los recursos del planeta y son las responsables de entre el 60% y el 80% del total de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial.



CIUDADES

SANAS

El informe ‘El peso de las ciudades’, publicado por la ONU(Organización de las Naciones Unidas), plantea un tipo de urbanización que haría un uso reducido de los recursos naturales, funcionando así de forma sostenible y sin alterar su entorno. ¿Cuáles son sus recomendaciones?



Ciudades compactas y bien conectadas a través de redes de transporte público (ahora sabemos no tan compactas)

Espacios públicos más eficientes gracias a redes de energías renovables

Edificios eficientes energéticamente

Mejor gestión de residuos y sistemas de reciclaje

Promoción de estilos de vida sostenibles

Para que se entienda mejor, ponen como ejemplo el área de Hammarby Sjöstad, una antigua zona industrial de Estocolmo, Suecia, que la ciudad transformó en un área residencial repleta de espacios verdes, canales y vías peatonales. Hammarby Sjöstad cuenta también con un sistema de transporte sostenible y un centro educativo que promueve acciones respetuosas con el medio ambiente.



SINGAPUR, UNA

CIUDAD EN UN JARDÍN

Otro de los ejemplos de la red de ciudades biofílicas que más llaman la atención a nivel mundial es Singapur,(el segundo país más rico de Asia después de Qatar)ciudad más cara junto a Hong Kong y París.

En los años 60 se creó el proyecto ‘Singapur, ciudad jardín’, que posteriormente pasó a llamarse ‘Singapur, ciudad en un jardín’, para hacer la vida más agradable a sus habitantes, fomentar el turismo y aumentar el interés de inversores extranjeros.

Uno de los primeros pasos fue un proyecto de plantación de árboles que transformó la ciudad. El número de árboles aumentó de aproximadamente 158.600 en 1974 a 1,4 millones en 2014. Con los años, este programa se fue completando con otros de creación de espacios verdes y programas de ecologización y concienciación.

Hoy en día Singapur es, efectivamente, un gran jardín. Sus numerosos parques están conectados entre sí por una red de caminos verdes que permiten a sus habitantes pasear y desplazarse en bicicleta sin abandonar las áreas con vegetación. La ciudad-estado incorporó también la naturaleza en los espacios verticales, con techos verdes y jardines colgantes, y en los interiores, como sucede en el aeropuerto Jewel Changi, que combina luz natural, agua y espacios verdes.

La integración de espacios verdes e infraestructuras sostenibles podría ayudar a conseguir varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, como reducir el impacto ambiental negativo por cápita de las ciudades de aquí a 2030. Incluir vegetación en los edificios, por ejemplo, reduce los efectos de la isla de calor urbana. Incorporar árboles y zonas verdes en la ciudad, por otro lado ayuda, como ya sabemos hace tiempo, a absorber parte de las emisiones de dióxido de carbono que se lanzan cada día a la atmósfera. Sería interesante que la gente exija a sus gobernantes estas acciones no solo para vivir mejor, vivir con salud y dejar una herencia mas justa a quienes vienen detrás nuestro.