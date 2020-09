Polémica por autorización a colegios privados a aumentar las cuotas Locales 05 de septiembre de 2020 Por Darío H. Schueri Leer mas ...

(Desde Santa Fe). - En plena pandemia, autorizan a colegios privados a aumentar las cuotas hasta un 8 por ciento, “tope permitido, no quiere decir que todos los colegios van a cobrar ese monto”, aclaró el director provincial de Educación Privada, Rodolfo Fabucci. En la Provincia de Santa Fe funcionan 850 establecimientos educativos de gestión privada, con 250.000 alumnos, casi un tercio del sistema educativo.



BAYUGAR PREFIERE ATENDER

CUESTIONES DE EMPLEADORES

El titular del SADOP Pedro Bayúcar le contestó de manera contundente: "el único que no se enteró que estamos en pandemia es el director provincial de enseñanza privada; hubo un acuerdo a nivel nacional que hasta que no se termine la pandemia no se iban a aumentar las cuotas de los colegios privados”, le reprochó.

Bayúgar reveló que “la recaudación de los colegios privados cayó un 40 %”, y que esta decisión gubernamental “va contra la realidad de las familias, con padres y madres que no pueden pagar las cuotas, lo cual rompe toda lógica, sobre todo teniendo en cuenta que este estado provincial tiene congelados los salarios de los docentes y de todos los trabajadores del estado desde diciembre de 2009”.



OLIVARES: "EL AUMENTO

SOLO CREARA CONFLICTOS"

El consultor Pablo Olivares por su parte explica que “con esta decisión se consigue como objetivo adicional fomentar posición de los padres contra el reclamo salarial docente, lo cual genera mayor conflictividad en comunidad educativa”,

Olivares hace notar que este aumento de cuota mayor al costo, permitirá financiar la morosidad con aumento a los pagadores, mientras que los colegios con mayor subsidio estatal (300 de los arzobispados a la cabeza) podrán aumentar menos la cuota, mientras colegios con menor subsidio no les queda otra que aumentarla más”.

De esta manera, agrega el entendido en estos temas, “los colegios con 100% de subsidio tienen los costos cubiertos y sacan ventaja sobre los establecimientos pequeños y de menor subsidio que quedan vulnerables ante efectos de alta morosidad por la crisis”, generándose “oportunidad para empresarios de educación privada de quedarse con colegios en apuros”.

Desde el Ministerio de Educación aclararon que “la variación es de casi el 8 por ciento” y representa “150 pesos”, a la vez que indicaron que “las escuelas privadas con un 100% de subsidio en los sueldos de los docentes pueden aumentar hasta $150, y los que tienen hasta un 40% de subsidio, el monto máximo es de $675”.



VUELTA A CLASES

De paso, Bayúgar habló del regreso a las clases señalando que “en este momento hablar de la vuelta a las escuelas es absolutamente irritante para los docentes”, agregando que “sin haber resuelto cómo va a ser la actividad educativa, sin acordar las condiciones de trabajo es absolutamente irritante hablar de la vuelta a clases”.

El titular del gremio de gestión privada rememoró que "la primera vez que se habló de la vuelta a clases era para el 25 de julio, en las galerías de las escuelas rurales, porque tenían galerías amplias para dar clases en condiciones óptimas de 2 grados bajo cero; después se patearon para agosto, para septiembre y ahora están hablando de la vuelta para mediados de febrero, pero seguimos sin hablar de cómo resolvemos la situación laboral de los y las docentes”.