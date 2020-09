Ayudas que no sirven

Agustín Aresse, representando a la Cámara de Turismo explicó que “con respecto a los anuncios y a las ayudas que se reciben, hay títulos muy importantes de ayuda para el turismo pero cuando uno empieza a leer, concretamente no ve mucho de todo lo que se dice y la situación no es la mejor”. El dirigente ratificó los dichos de sus colegas y señaló que "llevamos seis meses con facturación cero y con esta incertidumbre de que aún falta para la reactivación, la cual será muy lenta".

Así mismo indicó que las ayudas recibidas son insuficientes, no alcanzan y llevan a un endeudamiento mayor. Aresse manifestó que “estamos pidiendo a gritos una ley de emergencia porque necesitamos que nos eximan de los impuestos mínimamente por un año, y no que nos den una prórroga de los impuestos, porque cuando esto se reactive vamos a tener una deuda acumulada y vamos a tener que salir a tramitar créditos para pagar impuestos”. “Necesitamos llegar y no quedarnos en el camino como ya pasó con muchos. Estamos tratando de subsistir pero necesitamos herramientas, necesitamos accesos a créditos para llegar a la post pandemia. Solicitamos un protocolo integral, ya que hasta ahora solo fueron anuncios”, finalizó.