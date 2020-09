"Murió de cáncer", aclaran familiares de la rafaelina

El último jueves, el Ministerio de Salud de Santa Fe, en su habitual reporte diario, comunicó 9 decesos por coronavirus en el territorio, entre ellos el de una mujer rafaelina de 43 con comorbilidades que se encontraba internada en Rosario. En la jornada de ayer, un familiar directo de la ciudadana de nuestra ciudad que lamentablemente dejó de existir se comunicó con LA OPINION para aclarar el verdadero motivo de la muerte de su querida hermana. "No hay relación entre el fallecimiento y el Covid, por lo que su muerte no debería haber sido contabilizada por coronavirus tal como informó la provincia y como informaron este viernes las autoridades locales en el reporte diario. Ella tenía cáncer, con lo cuál el coronavirus no fue la causa primaria, ni secundaria ni terciaria de su deceso". Posteriormente, esta persona nos contó detalles del certificado de defunción, comentando que "hubo una falla multiorgánica causada por un cáncer y por COVID-19. Al mismo tiempo, en los partes diarios que nos iban dando, los facultativos decían que ella estaba cursando la enfermedad asintomáticamente y que este viernes le iban a dar el alta. Por lo tanto, hay una inconsistencia entre lo que nos informaban los médicos y el acta de defunción. Luego, al hablar personalmente con la médica que firmó dicho certificado, me ratificó que la muerte se produjo por cáncer y que lo del Covid era para acelerar el trámite de entrega del cuerpo a la familia".

También brindó precisiones de cómo comenzó todo. "Esto se inició hace 3 años. Tenía una compresión medular entre la tercera y la cuarta vértebra. De a poco fue perdiendo movilidad y se encontraba postrada desde hace un par de años. Empezó a tratarse acá en Rafaela, en el Hospital Jaime Ferré, y como el tratamiento no tenía los resultados esperados, pedimos que se la derive al Hospital Centenario de Rosario, pero se nos negó el traslado hasta que finalmente se pudo llevar a cabo. Durante marzo de este año se hizo una resonancia magnética en la columna, donde se descubrió algunas formaciones quísticas, pero no fue tratada por eso. Ya en Rosario, se le realizó otra resonancia y arrojó los mismos resultados, pero al mismo tiempo se le detectó un tumor de unos 13 centímetros en el útero. El cáncer se ramificó por todo el cuerpo". Por último, nos explicó que "se contagió estando internada y que posteriormente fue trasladada al Hospital modular de Granadero Baigorria. Allí, los médicos decían que no tenía síntomas de Covid pero sí una infección muy grande, por eso la trataban con fuertes antibióticos que afectaban su cuerpo pero que no se los podían quitar porque esperaban un cultivo".