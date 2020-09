El virus sigue avanzando: 12 casos nuevos

Durante el reporte epidemiológico de este 4 de septiembre, que comenzó más tarde de lo habitual, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud, con un corte a la hora 17, dio a conocer este viernes 12 casos más de coronavirus en Rafaela (6 más que el jueves), que se aproxima al centenar de contagios desde el inicio de la pandemia, y que reúne más de 70 en esta segunda oleada que comenzó el pasado 17 de agosto. El virus sigue estando y avanzando en la ciudad, que va teniendo una curva ascendente y descendente según los contagios confirmados.

La infectóloga Sandra Capello y Martin Racca, Subsecretario de Salud del municipio local, fueron partícipes de la conferencia de prensa que se emite diariamente por Facebook Live. Este último informó que "tenemos que mencionar 12 casos positivos nuevos de coronavirus en Rafaela, donde 8 encontramos nexo y 4 se encuentran bajo investigación por el momento. Además, 8 corresponden a mujeres y 4 a hombres. De ellos, 9 son adultos jóvenes y 3 son adultos mayores. Esto representa que al día de la fecha tenemos 42 casos activos, ya que en esta jornada se otorgaron 9 altas y hay 54 recuperados en total. Y en aislamiento tenemos 233 personas. Del total de casos desde marzo hasta el momento tenemos 98. En el reporte de ayer -por el jueves- la provincia sumó un nuevo fallecido con domicilio en nuestra ciudad que nosotros no lo atendimos y no lo diagnosticamos, pero se contabiliza como caso positivo. Con respecto a las camas del Hospital, camas de UTI (Unidad de Terapia Intensiva) tenemos 7 ocupadas de las 15 disponibles, donde 5 de las 7 corresponden a pacientes Covid positivo, pero ninguno están con asistencia respiratoria mecánica. Tenemos un paciente bajo ARM pero no pertenece a patología Covid. De las camas generales del Hospital tenemos 36 ocupadas, y del área Covid tenemos 2 pacientes sospechosos".

A su vez, Capello dijo que "todas aquellas personas que se encuentran esperando que se les realice el hisopado, que tengan paciencia. Hay un retraso de unos 4 o 5 días y estamos implementando nuevas estrategias para subsanarlo, pero lo importante es que esa persona permanezca en su domicilio, no salga y no reciba visitas. Nos pasa que cuando llamamos a las personas para coordinar y realizar el hisopado, no atienden el teléfono, y cuando vamos al domicilio a realizar el hisopado muchas veces no los encontramos. Eso quiere decir que el aislamiento no se está cumpliendo correctamente. Muchos dicen que nos demoramos mucho en hacer los hisopados, que llevamos 10 días, que nos sentimos bien y no aguantamos más el encierro o vamos a tener problemas en el trabajo. No hay que preocuparse, porque si se necesita el certificado se los va a realizar, al igual que el hisopado. Lo fundamental es permanecer en aislamiento aunque los síntomas hayan disminuido".



EL AUTOHISOPADO,

NUEVA ESTRATEGIA

A continuación, Racca precisó que "durante este viernes se tomó la iniciativa de desarrollar una estrategia que se denomina "Autohisopado". Se trata de una persona que tiene movilidad propia y que puede llegarse hasta el frente del Hospital, pero toda la información se va a centralizar en el 107, quién determinará si la persona cuenta con movilidad y se puede hacer el estudio sin bajarse de su vehículo, adentro de una carpa, con personal adiestrado, con las medidas de cuidado pertinentes, o si es el 107 el que envía al hisopador a su domicilio por diferentes motivos, o no cuenta con movilidad o no puede movilizarse o por otra cuestión. Esa estrategia la pusimos en práctica hoy -por ayer- y la verdad que tuvo una muy buena aceptación. La gente cumplió los horarios, cumplió lo establecido y esperemos que con el transcurso de los días podamos aumentar la cantidad de hisopados para tratar de minimizar el tiempo que tenemos de espera. Recuerden que el hisopado se indica después del tercer día de iniciado los síntomas, idealmente entre el cuarto, el quinto y el sexto. Lo importante es el aislamiento".



INCLUYERON EL

FALLECIMIENTO DEL JUEVES

Por último, Capello aclaró luego que "dentro de los positivos que se informaron en el día de la fecha, se incluye a la persona fallecida que se notificó en las últimas horas del jueves. Cuando escuchamos los reportes de las personas fallecidas, verán que dicen la edad del paciente y que tienen comorbilidades. Esto quiere decir que esas personas tenía enfermedades previas que pueden agravar una infección por coronavirus, por ejemplo diabetes, hipertensión, cardiopatías, tumores, patologías que disminuyen las defensas. No quiere decir que toda persona diabética o hipertensa que contrae coronavirus tenga un desenlace fatal, pero tener esas patologías preexistentes pueden hacer que al cuerpo le cueste un poco más defender o enfrentar una infección viral y tengan cuadros más severos. A veces se trata de personas jóvenes con comorbilidades que se encuentran cursando una patología grave, como una tumoral, están internados por esa patología y en el curso de la internación se sobreinfectan con Covid-19 y eso es lo que puede llegar a provocar el desenlace fatal. Lo importante es que todas las personas adultas mayores que tienen comorbilidades extremen los cuidados. como el distanciamiento social, el uso de tapabocas y también restringir las visitas y las reuniones sociales, y mucho control con los niños".