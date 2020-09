Santa Fe no retrocede y limitan actividades en el sur Locales 05 de septiembre de 2020 Redacción Por El gobernador manifestó que localidades del sur provincial, por 14 días, volverán a las actividades esenciales. Por su parte, el intendente comunicó que en la capital se reforzarán los controles.

FOTO LT10 OMAR PEROTTI. El gobernador apeló a la responsabilidad y comprensión de la población.

En una jornada de análisis sobre la evolución del coronavirus en la provincia de Santa Fe, con reuniones encabezadas por el ministro de Salud de la Nación Ginés González García y secundadas por el gobernador Omar Perotti, entre otros funcionarios provinciales, finalmente se anunció que se volverá, por 14 días, a las actividades esenciales solo en departamentos del sur. Entre ellos Rosario, San Lorenzo, General López, Caseros y Constitución.

En cuanto a la ciudad de Santa Fe, el intendente Emilio Jatón manifestó por redes sociales, en forma paralela a los anuncios del gobernador, que "no se retrocede de fase", aunque destacó que "seguimos en un momento crítico", por lo cual desde el municipio se intensificarán los controles. Además, alentó a los ciudadanos a no "aflojar con las medidas de prevención y asumir el compromiso de cuidarse", y agregó que si la curva de contagios sigue en ascenso deberán tomarse otras medidas restrictivas. Con las altas cifras de infectados de los últimos días en la provincia, desde el jueves se superaron la cantidad de casos de Córdoba, quedando en tercer lugar en cantidad de contagios del país, encabezado por AMBA y seguido por CABA.

Sobre los anuncios, Perotti comunicó que durante los próximos 14 días se llevarán adelante "acciones restrictivas". Para evitar el aceleramiento de los niveles de contagios, "hay que quitar actividad pública"."Vamos a volver a las actividades esenciales y vamos a acompañar a aquellas que no lo pueden hacer", dijo en referencia a ayudas financieras e impositivas, sobre todo para aquellos sectores que aún no arrancaron con las actividades, y sostener a las que lo hicieron "a medias".



MEDIDAS PARA EL SUR

Desde la hora cero de este sábado 5 y por 14 días, se suspenden actividades habilitadas en los departamentos Rosario, San Lorenzo, Gral. López, Caseros y Constitución. Las actividades suspendidas son: comercio mayorista y minorista de venta de mercaderías de rubros no esenciales; locales gastronómicos (bares, restós y de venta de productos alimenticios, entre otros); Actividades comerciales de shoppings; Ejercicios de profesiones liberales, incluidos mandatario, corredores y martilleros, actividad inmobiliaria y mudanzas; Servicios de personal doméstico; Actividades religiosas individuales y reuniones o ceremonias grupales; Obras privadas que ocupen más de 5 trabajadores, profesionales o contratistas;

Actividades administrativas (sindicatos, obras sociales, universidades, etcétera); Práctica de actividades deportivas y físicas; Servicios de peluquería, manicura, cosmetología y podología; Museos, bibliotecas y lugares recreativos; Caminatas recreativas para personas mayores de 60 años o incluidas en grupos de riesgo.