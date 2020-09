Los nuevos títulos Nacionales 05 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Tras la reestructuración de la deuda pública denominada en moneda extranjera emitida bajo ley local, la Argentina queda con compromisos por $57.683,1 millones y u$s41.723,5 millones, según los nuevos títulos emitidos para el canje.

Los nuevos bonos en dólares son: un título (con vencimiento en el 2030) por u$s 12.422.882.573; otro (que vence en el 2035) por u$s 18.448.549.853: otro por u$s 7.195.661.978 (2038) y otros dos de montos menores, de u$s 1.467.624.279 (2041) y de u$s 2.188.820.823 (2029).

Los nuevos bonos en pesos son el Boncer 2026, con una tasa del 2% por $ 55.821.677.058, y otro Boncer 2028 con un interés del 2.25%.