Canje de deuda local con una alta adhesión

FOTO NA MARTIN GUZMAN. El ministro brindó el informe.

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció que el canje de deuda local bajo ley argentina alcanzó una altísima adhesión del 98,8% y enfatizó que de esa forma la sostenibilidad de los pagos del país quedó "restaurada".

"Se ha despejado muy fuerte la carga de deuda", destacó el funcionario en una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, al anunciar los resultados del canje de deuda local de alrededor de 41.700 millones de dólares.

Dijo que la operación se hizo "respetando la premisa de un tratamiento equitativo, cumpliendo con nuestra propia ley de la reestructuración de la deuda emitida bajo ley extranjera y argentina".

"Se ha despejado muy fuertemente la carga de deuda en todo el horizonte y esto le da a la Argentina otras condiciones" para encarar el proceso de reactivación económica, señaló.

Explicó que el Gobierno logró "reducir la tasa de interés promedio de 7% a 3,07% y una quita del capital del 1,9%.

El ministro consideró que habrá un "alivio mayor en los primeros años permitiéndole al sector público contar con otras posibilidades de hacer políticas y tener una situación de mayor certidumbre".

Explicó que el Gobierno logró también pesificar una deuda por un total 685 millones de dólares.

Guzmán remarcó que restaurar la sostenibilidad de la deuda pública era "fundamental para Argentina, que debe financiarse en nuestra propia moneda, en la mayor parte posible en lugar de dólares y hacerlo a plazos más largos para poder hacer frente a los pagos".

El ministro enfatizó que la sostenibilidad de la deuda pública "ha quedado restaurada y está resuelto hoy el problema del endeudamiento insostenible en moneda extranjera, y también en una situación más normal del endeudamiento en pesos".

"Esto es un punto de partida absolutamente fundamental para normalizar el proceso de la economía argentina porque sin esto no se podía avanzar en una economía con más tranquilidad y más seguridad", consideró.

Remarcó que con la reestructuración de la deuda "el Tesoro depende menos del financiamiento del Banco Central y eso es bueno para la Argentina y la estabilidad macroeconómica".

"Esto nos va a permitir afrontar de forma más firme el objetivo de desarrollo de generación de trabajo, de dinamismo económico y de crecimiento en las exportaciones", añadió.

Guzmán destacó también que "se logró suavizar los vencimientos del sector público en pesos y ahora hay una carga de vencimientos más suaves y se ha logrado bajar el costo del financiamiento en pesos".

Dijo que "las cosas no cambian de un día para otro; este es un proceso, pero estamos encaminados para llegar a una economía estable y con más oportunidades" y destacó el rol desempeñado por el Congreso.