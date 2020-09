Poco más de la mitad operó con normalidad Nacionales 05 de septiembre de 2020 Redacción Por DATOS DE LA INDUSTRIA EN JUNIO

FOTO ARCHIVO TEXTILES. Por la falta de demanda interna no pudo trabajar normalmente.

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Solo el 51% de las industrias operó normalmente en julio último, lo que significó un aumentó de cinco puntos porcentuales respecto de junio pasado, informó ayer el INDEC.

En junio último, solamente el 46% había operado normalmente, según el relevamiento mensual que realiza el organismo desde que se inició la crisis sanitaria, que abarca a 1.700 empresas.

El 49% que no pudo operar con normalidad está compuesto por un 45% que operó parcialmente porque no pudo contar con el personal necesario aunque estuvo habilitado para producir.

Otro 26% de las empresas informó que operó parcialmente porque no tuvo demanda, el 22,5% estuvo cerrado y el 6,3% alegó otras causas para su funcionamiento parcial.

Según la Encuesta Cualitativa Industrial del organismo, entre los sectores manufactureros el 77% del sector de "Alimentos, bebidas y tabaco", el 58% del de "Madera, papel, edición e impresión" y el 57% de "Refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico" operaron con normalidad.

El sector de "Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado" es el que presentó una mayor proporción de locales sin actividad, ya que un 20% del total informó que no pudo operar.

Entre los locales que trabajaron parcialmente o estuvieron sin actividad productiva en este sector, un 51% permaneció cerrado total o parcialmente por el aislamiento en julio.

Los locales manufactureros que operaron normal o parcialmente, señalaron como principales dificultades los problemas financieros y la disminución de la demanda interna derivada del aislamiento.

El 77% de las compañías del sector de "Textiles" argumentó que la disminución de la demanda interna derivada del aislamiento, fue la principal causa para producir en forma normal.

El sector de "Automotores y otros equipos de transporte" registró en julio la mayor proporción de locales afectados por la menor demanda externa, ya que el 48% indicó que por este problema no pudo producir a pleno.

El 63% de los locales manufactureros que operaron normal o parcialmente en julio declaró problemas financieros por el alargamiento de los plazos de pago de los clientes y otro 45% indicó que fue afectado por los cheques rechazados.