Plan de seguridad para la provincia de Buenos Aires

FOTO NA PRESENTACION. Alberto Fernández con Sabina Frederic y Sergio Berni.

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El presidente Alberto Fernández subrayó que el Gobierno va a ser "implacable" con los delincuentes y remarcó que "un buen Estado de derecho tiene que garantizar seguridad a los ciudadanos y pena para los que delinquen".

"Los familiares de víctimas de la inseguridad esperan respuestas de la Justicia. No buscan odio, ni rencor, sino justicia. Un buen estado de derecho tiene que garantizarle a los ciudadanos seguridad y a los que han delinquido la consecuencia de su delito, que es la pena", sostuvo el mandatario.

Y añadió: "Es cierto también que espero que la Justicia deje de ser selectiva y castigue a todos, porque el delito no es patrimonio de los pobres, sino un mecanismo para estigmatizar a la pobreza. La Justicia debe llegar a todos, porque no sólo delinquen los pobres. Cuando hablo de cambiar la Justicia, hablo de eso".

En el acto realizado en la Quinta de Olivos, el jefe de Estado lanzó el Plan de Fortalecimiento de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires, por medio del cual de invertirán 10.000 millones de pesos en el Conurbano bonaerense y se desplegarán 3.957 efectivos de Fuerzas Federales.

"Es el tema que más nos preocupa, más allá de la pandemia, que nos ocupa. Cotidianamente vemos cómo los delitos se repiten en el Gran Buenos Aires. Necesitamos que los delitos cesen", señaló Alberto Fernández.

En ese marco, el Presidente advirtió que "los países y sociedad pueden ser muy ricas, pero si son desiguales, las posibilidades de que la delincuencia prolifere es mayor".

Asimismo, alertó que "el crimen organizado sabe juntar a sus soldados en la pobreza", ante lo cual ratificó su compromiso de "darle al que peor está la oportunidad de salir de eso".

"Si alguno se tienta y delinque, el Estado de derecho dice que hay que aplicar la justicia y hay que ser implacable a la hora de aplicar la condena", subrayó.

El jefe de Estado celebró que la iniciativa permitirá que "acceda a 2.200 móviles", tras recordar las quejas del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, por el estado de la Policía Bonaerense.

El Presidente destacó la inversión en tecnología para prevenir el delito: "Es la posibilidad que tenemos de que el delincuente sepa que lo estamos mirando, que nada es gratis y que cuando lo individualicemos vamos a ir a buscarlo".

"Si este plan funciona, la impunidad bajará. Si la impunidad baja, demandará más cárceles", indicó.

Y agregó: "Confiamos en el éxito de este plan. Si este plan tiene éxito, puede ser que a algunos mis palabras los disuadan de cometer delitos. Puede que otros digan que son más vivos que el Estado. Les digo que vamos a ser implacables con ellos, con el Código Penal en la mano".

Finalmente, anticipó que el plan se replicará en otros distritos afectados por la inseguridad, como Santa Fe.