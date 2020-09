"Va a haber un banderazo de los argentinos de bien" Nacionales 05 de septiembre de 2020 Redacción Por ALBERTO EN UN ENCUENTRO PARTIDARIO

FOTO ARCHIVO PRESIDENTE. Aprovechó para criticar a Macri.

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El presidente Alberto Fernández participó de un encuentro partidario y afirmó que cuando la cuarentena por el Covid-19 finalmente termine "va a haber un banderazo de los argentinos de bien" en las calles.

"No veo la hora de que esta pandemia se termine, porque estoy seguro de que ese día vamos a salir a la calle y ese día sí va a haber un banderazo, un banderazo de los argentinos de bien", aseguró el mandatario nacional.

Las expresiones de Fernández fueron realizadas en el marco de una reunión virtual con integrantes del Partido Justicialista, en la que estuvo acompañado por el diputado nacional del Frente de Todos, Eduardo Valdés, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

"Ese día sí va a haber un banderazo, un banderazo de los argentinos que no dudamos de que somos libres, de los que trabajamos para ser más libres sacándonos el peso de la deuda que teníamos con los acreedores, de los argentinos que nos quedamos en la Argentina peleándola día a día, y no nos fuimos a Suiza", subrayó, al hacer referencia al ex mandatario Mauricio Macri.

El jefe de Estado sostuvo que no busca construir el "albertismo", y consideró que hay que evitar las discusiones internas.

"Este no es el momento de ver quién es más peronista, cristinista, kirchnerista o albertista, este es el momento de ser frentetodista y estar más juntos que nunca", destacó Fernández.

De la charla, denominada "Frentedetodismo al palo", también participaron el titular del PJ a nivel nacional, José Luis Gioja; la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y los intendentes de Berazategui, Juan José Mussi; de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de Escobar, Ariel Sujarchuk; de José C. Paz, Mario Ishii; de Quilmes, Mayra Mendoza; y de Tigre, Julio Zamora, entre otros.