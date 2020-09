Toma de tierras: se reclama la intervención de la Justicia Nacionales 05 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...



BUENOS AIRES, 5 (NA). - Intendentes bonaerenses del oficialismo y de la oposición coincidieron ayer en rechazar las tomas de tierras que se están produciendo en la provincia de Buenos Aires y plantearon que "son ilegales" y que "no pueden avalarse".

La intendenta Blanca Cantero, del partido bonaerense de Presidente Perón, donde se encuentra la localidad de Guernica, en la que se está llevando a cabo en estos momentos una de las mayores tomas de terrenos, remarcó que esa situación es "un drama complejo", pero reconoció que "las tomas de tierras son ilegales, sea un lote del Estado o de un privado".

La dirigente del Frente Renovador destacó que "para evitar estas situaciones se debe trabajar desde la Nación, Provincia y Municipio en planes de urbanización".

Por su parte, Fernando Espinoza, el intendente de La Matanza, afirmó que "la Justicia tiene que actuar en las tomas de tierras", aunque remarcó que "no hay que criminalizar nunca la pobreza".

"La Justicia tiene que actuar en las tomas, que son ilegales. Pero no hay que criminalizar nunca la pobreza", sostuvo el mandatario comunal, quien consideró que para solucionar el déficit habitacional "hay que generar más justicia social".

En tanto, el intendente Gustavo Posse, de San Isidro, dijo que "es un problema muy serio lo de las tomas de tierras" y que "cuando alguien ingresa al lugar del otro sin permiso, es una usurpación".

"Las fuerzas federales tienen que actuar lo más rápido posible, está muy mal que haya organizadores políticos de todo esto", agregó el jefe comunal de Juntos por el Cambio.

Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, admitió que en su distrito se han registrado algunos intentos de usurpación de tierras de propiedad privada y afirmó que "no se pueden avalar las tomas".

Al respecto, remarcó que está trabajando en aras de "generar la modalidad de alerta temprana para que se respete la ley" y evitar las usurpaciones.