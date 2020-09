"Esto tiene un mal final", advirtió González García

BUENOS AIRES, 5 (NA). - En momentos en que el Gobierno asegura que tiene preparado el "botón rojo" para dar marcha atrás con algunas aperturas, el ministro de Salud, Ginés González García, advirtió que si no hay "una conducta distinta" en la población para prevenir los contagios de coronavirus, habrá "un mal final".

"Sin perjuicio de hacer todo lo que debamos hacer, si no hay una conducta distinta de la gente, esto tiene un mal final", sostuvo el funcionario nacional.

El titular de la cartera sanitaria alertó que "la situación está delicada" debido al "notable avance de la enfermedad".

"Se nacionalizó desde hace tres o cuatro semanas y crece muy fuerte", remarcó el integrante del Gabinete.

González García subrayó que hay "cinco o seis jurisdicciones provinciales que están al borde" del colapso sanitario" y señaló que "hay que tomar decisiones ahora".

"Si esperamos, las consecuencias van a ser mucho peores", afirmó el ministro de Salud."

En ese sentido, el funcionario nacional indicó que el Gobierno está "con una movilización al máximo" en lo que se refiere a asistencia con personal y equipamiento a las provincias", pero reconoció que "mucho más no nos da, el recurso humano, el cansancio".