El domingo 13 habrá pruebas libres en Vila Deportes 04 de septiembre de 2020 Por Víctor Hugo Fux PARA LA CATEGORIA MIDGETS

FOTO ANITA PORTA EL 25 DE ENERO. En la única carrera de este año se impuso Hernán Filippi.

Se anuncia para el domingo 13 del corriente la realización de pruebas libres, organizadas por la Asociación Midgets del Litoral, en el circuito "Juan F. B. Basso", de la localidad de Vila.

Las mismas se desarrollarán en el horario comprendido entre las 13:00 y las 17:30, de acuerdo con el informe que dio a conocer oficialmente la entidad fiscalizadora.

Vale la pena destacar que en esa oportunidad se aplicará el correspondiente Protocolo Sanitario y se deberá completar una Declaración Jurada, como lo establece el Gobierno Nacional y la Provincia de Santa Fe.

El costo se estableció en la suma de $ 2.500 por auto; la actividad en pista se realizará con un mínimo de 15 máquinas y se permitirá hasta un máximo de cuatro personas por vehículo: el piloto y tres mecánicos y/o colaboradores.

Los interesados en participar deberán comunicarse hasta el próximo martes 8 inclusive -hasta las 20:00- a los siguientes contactos: 3492 377678 (Arturo Montrucchio) ó 3492 318975 (Conrado Ingaramo).

Las pruebas se realizarán a puertas cerradas y por lo tanto no podrá ingresar al Predio de Deporte Motor "Octavio Bessone" ninguna persona que no tenga la respectiva autorización.

Finalmente, se informa que dichas pruebas no estarán solamente reservadas a los participantes del Midgets del Litoral, sino que también podrán lo podrán pilotos de que compiten en otras divisionales de dicha especialidad (Midgets Show and Power o Midgets del Este), todos con residencia en la provincia de Santa Fe.



GANO FILIPPI

El piloto freyrense Hernán Filippi logró imponerse en la única carrera que se disputó este año el sábado 25 de enero, en el mismo circuito de la Asociación Midgets del Litoral, por del Torneo Oficial "Marcelo 'Colo' Sarponti", con estos resultados:

Primera serie: 1º Gonzalo Zbrun, a 82,748 Km/h. Segunda serie: 1º Hernán Filippi, a 83,417 Km/h. Tercera serie: 1º Gustavo García, a 81,091 Km/h. Cuarta serie: 1º Nicolás Valentini, a 81,797 Km/h. Quinta serie: 1º Eugenio Mautino, a 82,752 Km/h. Sexta serie: 1º Rodrigo Peretto, a 81,898 Km/h.

Primera semifinal: 1º Hernán Filippi, a 83,339 Km/h. Segunda semifinal: 1º Eugenio Mautino, a 82,257 Km/h. Tercera semifinal: 1º Gonzalo Zbrun (atípica). Cuarta semifinal: 1º Matías Franco, a 83,676 Km/h.

Primera prefinal: 1º Jorge Walker, a 82,761 Km/h. Segunda prefinal: 1º Cristian Perusia (atípica).

Final: 1º Hernán Filippi, a 83,258 Km/h; 2º Eugenio Mautino; 3º Matías Franco; 4º Leandro Giraudo; 5º Nicolás Valentini; 6º Javier Penezone; 7º Luis Kunz; 8º Néstor Bosio; 9º Cristian Perusia; 10º Jorge Walker; 11º Diego Anthonioz; 12º Andrés Osorio; 13º Gonzalo Zbrun; 14º Ezequiel Gilli; 15º Federico Maletto; excluido por técnica Cristian Molardo.