Será la primera visita mundialista a Estonia Deportes 04 de septiembre de 2020 Redacción Por UN NUEVO ESCENARIO PARA EL WRC

FOTO WRC OTT TÄNAK. Será local en esta cuarta fecha de la temporada 2020.

El Rally de Estonia será el epicentro del regreso a la actividad del Campeonato Mundial de Rally entre hoy viernes y el próximo domingo 6 de septiembre.

La pandemia de Covid-19 detuvo el desarrollo de la temporada en plena disputa del Rally de México hace casi seis meses.

Recién hoy se volverá a respirar aire competitivo, con la cuarta fecha del año en Estonia y varias complicaciones para reordenar el calendario.

El estado báltico recibirá por primera vez al WRC y se convertirá en el país número 33 en organizar una cita del Campeonato Mundial de Rally FIA WRC.

Los protocolos estrictos de sanidad, el distanciamiento social, uso de barbijos, máscaras faciales y la creación de grupos de trabajo se han introducido para limitar el riesgo. La expectativa es enorme ante una exigencia que propone veloces tramos de tierra y con un formato reducido de tres días.

Sébastien Ogier lleva una ventaja de ocho puntos en el campeonato sobre su compañero de equipo Elfyn Evans, ambos en el Toyota Gazoo Racing con sendos Yaris WRC.

Sin embargo, las miradas estarán puestas sobre el campeón mundial y héroe local Ott Tänak, a bordo del Hyundai i20 WRC.

El piloto estonio se ubica a 24 unidades del líder Ogier, en el quinto lugar, pero en esta ocasión se convierte en favorito por su conocimiento de los grandes saltos alrededor de Tartu.

"Es agradable volver al campeonato y tener la primera experiencia en Estonia es especial para nosotros. Vamos a tener la ventaja de jugar en casa y sería muy importante que la podamos aprovechar", señaló Tänak.

El joven Kalle Rovanperä terminó segundo en una prueba preparatoria el mes pasado y se siente cómodo en las caminos similares a las de su Finlandia natal.

Con un día menos de competencia de lo habitual, los pilotos no tendrán tregua. Comenzarán esta noche co una corta especial de Tartu vald (1,28 km), en el borde del parque de asistencia del Museo Nacional de Estonia.

La salida temprana del sábado será con el tramo más largo del evento, Prangli (20,93km); luego se disputarán los especiales de Kanepi (16,88km); Otepää (9,30km); Mäeküla (14,76km) y Elva (11,72km) completando la mañana. Después de la asistencia en Raadi, los cinco tramos se repetirán por la tarde, sumando un total de 147,18km cronometrados.

El domingo los pilotos se enfrentan a Arula (6.97km); Kaagvere (15.46km) y Kambja (20.04km), pero en esa ocasión no habrá asistencia antes de que los mismos tramos se aborden por segunda vez.

La última especial, el Power Stage en Kambja, precederá a la ceremonia del podio final en Raadi.

Serán, en consecuencia, 17 pruebas especiales que sumarán 233,40 km en un recorrido total de 869,40 km.