"Fue como estar preso", dijo el cordobés Londero Deportes 04 de septiembre de 2020 Redacción Por Juan Ignacio Londero fue el último argentino en quedar eliminado en el US Open que se está disputando en Nueva York y tras su derrota sostuvo que mientras permaneció en la burbuja sanitaria "fue como estar preso".

El tenista Juan Ignacio Londero, quien fue el último argentino en quedar eliminado del US Open, aseguró que haber estado en la burbuja sanitaria diseñada en Nueva York para evitar contagios de coronavirus "fue como estar preso".

"Me costó mucho todo esto, fue como estar preso. Primero jugué Cincinnati y al quedar eliminado estuve 10 días encerrado antes de volver a competir, con el estrés de someterme a hisopados que no sabés si dará resultado positivo y te impedirá jugar los torneos", expresó.

El deportista oriundo de la ciudad cordobesa de Jesús María reveló además en una rueda de prensa: "Me costó adaptarme a las nuevas condiciones, aunque también es cierto que era la única posibilidad para poder jugar los torneos. Creo que pude competir y hacerlo en un buen nivel, pese a que nunca me sentí cómodo".

Londero quedó eliminado del US Open al perder en la noche del miércoles ante el croata Borna Coric por 7-5, 4-6, 6-7 (5-7), 6- 2 y 6-3, en un partido que se extendió durante cuatro horas y 20 minutos.

La derrota del tenista cordobés dejó sin argentinos al segundo Grand Slam del año, ya que previamente fueron eliminados Diego Schwartzman, Guido Pella, Leonardo Mayer, Federico Delbonis y Federico Coria.

El único deportista de Argentina que sigue en el US Open es el tandilense Máximo González quien juega con el italiano Simone Bolelli en dobles y hoy se medirán ante la dupla por neerlandés Wesley Koolhof y el croata Nikola Mektic.



AVANZA BAGNIS

Facundo Bagnis avanzó a los cuartos de final del Challenger de Cordenons, en Italia, después de superar al británico Liam Broady por 6-3 y 7-6 (4).

El tenista argentino, ubicado en el puesto 134 del ranking mundial, se impuso a Broady (203) en dos horas exactas de juego y en la próxima instancia se cruzará con el joven español Carlos Alcaraz (217), un rival que nunca enfrentó.

El jugador de 17 años y campeón el domingo pasado del Challenger de Trieste, también en Italia, eliminó al bonaerense Juan Pablo Ficovich en la primera ronda y AYER en la segunda le ganó al francés Benjamin Bonzi por 6-3 y 7-6 (3).

El Challenger de Cordenons, que se desarrolla en la provincia de Pordenone, se juega sobre canchas de polvo de ladrillo, reparte un total de 88.250 euros en premios y puntos para el ranking mundial de la ATP.