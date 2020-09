Dominic Thiem está firme en el US Open Deportes 04 de septiembre de 2020 Redacción Por SE COMPLETO LA SEGUNDA RONDA

FOTO US OPEN DOMINIC THIEM. Sigue avanzando en Nueva York.

Dominic Thiem, segundo cabeza de serie, no tuvo piedad del indio Sumit Nagal y lo derrotó en tres sets en la segunda ronda del US Open.

El austríaco se impuso por 6-3, 6-3 y 6-2 en una hora y 58 minutos de juego en la cancha "Arthur Ashe", la principal del complejo tenístico de Flushing Meadows, en Nueva York.

El rival del número 3 del mundo en la tercera ronda, donde ya está instalado Novak Djokovic, será el croata Marin Cilic (número 38 de ATP), que ayer derrotó al eslovaco Norbert Gombos por 6-3, 1-6, 7-6 (7/2) y 7-5.

A sus 27 años, que cumplió ayer, Thiem trata de aprovechar las ausencias de Rafa Nadal y Roger Federer para conquistar su primer título individual de Grand Slam después de varias derrotas dolorosas en los últimos años.

El austriaco, que en Nueva York nunca pasó de los cuartos de final, perdió la final del Abierto de Australia a principios de este año ante Djokovic y también fue derrotado en las finales de Roland Garros en 2018 y 2019.

Por su parte, el español Roberto Bautista, octavo cabeza de serie, venció al serbio Miomir Kecmanovic, número 47 de ATP, por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4 en dos horas y 38 minutos.

La sorpresa se dio en la rama femenina, en donde Garbiñe Muguruza, finalista del último Abierto de Australia, decepcionó al caer en segunda ronda contra la búlgara Tsvetana Pironkova, una rival que llevaba tres años sin jugar un torneo. La ganadora de dos títulos de Grand Slam, fue eliminada en solo dos sets, 7-5 y 6-3, tras una hora y 21 minutos.

Estos son los principales resultados de la jornada desarrollada ayer:

Masculino (segunda ronda): Matteo Berrettini (Italia) a Ugo Humbert (Francia) 6-4, 6-4, 7-6 (8/6); Casper Ruud (Noruega) a Emil Ruusuvuori (Finlandia) 6-4, 6-3, 3-2 y abandono; Salvatore Caruso (Italia) a Ernesto Escobedo (Estados Unidos) 3-6, 6-4, 6-3, 6-4; Andrey Rublev (Rusia) a Grégoire Barrère (Francia) 6-2, 6-4, 7-6 (7/4); Jeffrey Wolf (Estados Unidos) a Roberto Carballés (España) 6-2, 6-4, 6-3; Roberto Bautista (España) a Miomir Kecmanovic (Serbia) 6-3, 3-6, 6-3, 6-4; Vasek Pospisil (Canadá) a Milos Raonic (Canadá) 6-7 (1/7), 6-3, 7-6 (7/4), 6-3; Alex De Minaur (Australia) a Richard Gasquet (Francia) 6-4, 6-3, 6-7 (6/8), 7-5; Karen Khachanov (Rusia) a Andrey Kuznetsov (Rusia) 6-3, 6-4, 6-1; Marin Cilic (Croacia) a Norbert Gombos (Eslovaquia) 6-3, 1-6, 7-6 (7/2), 7-5 y Dominic Thiem (Austria) a Sumit Nagal (India) 6-3, 6-3, 6-2.

Femenino (segunda ronda): Alize Cornet (Francia) a Ysaline Bonaventure (Bélgica) 7-6 (7/4), 6-3; Donna Vekic (Croacia) a Patricia Tig (Rumania) 6-2, 6-1; Tsvetana Pironkova (Bulgaria) a Garbiñe Muguruza (España) 7-5, 6-3; Maria Sakkari (Grecia) a Bernarda Pera (Estados Unidos) 2-6, 6-3, 6-2; Amanda Anisimova (Estados Unidos) a Katrina Scott (Estados Unidos) 4-6, 6-4, 6-1; Karolina Muchová (República Checa) a Anna Kalinskaya (Rusia) 6-3, 7-6 (7/4); Sorana Cirstea (Rumania) a Johanna Konta (Gran Bretaña) 2-6, 7-6 (7/5), 6-4; Ons Jabeur (Túnez) a Kaia Kanepi (Estonia) 7-6 (10/8), 6-0 y Sofia Kenin (Estados Unidos) a Leylah Fernandez (CAN) 6-4, 6-3.