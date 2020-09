Tuculet, otra baja importante Deportes 04 de septiembre de 2020 Redacción Por RUGBY

Joaquín Tuculet, experimentado full back formado en Los Tilos y con pasado en Francia, Gales e Inglaterra, no formará parte de la burbuja sanitaria que vuelve en Los Pumas este viernes. Ayer tomó la decisión de dar por finalizada su etapa en el seleccionado argentino de rugby tras llegar a una rescisión del contrato que lo vinculaba con la UAR, lo cual generó su despedida tras nueve años.

“Quiero dar gracias a la Unión Argentina de Rugby por estos últimos cinco años vividos, desde que regresé de Europa allá por fines de 2015. Sin dudas, me llevo grandes recuerdos y experiencias que estarán guardadas por siempre a lo largo de toda mi vida”, declaró Tuculet, debutante en el 2012 en la Selección y back de Jaguares desde que la franquicia se creó en 2016.

Tucu no se quiso olvidar del cuerpo técnico -pese a que no era uno de los preferidos del entrenador Mario Ledesma- ni de los jugadores, y dijo: “Por último, quiero agradecerle enormemente al staff y a mis compañeros por estas semanas de entrenamiento compartidas en Casa Pumas, tras cinco meses de estar distanciados por la pandemia del Covid-19. Y agregar que, por razones que hacen a cuestiones personales, les comuniqué a los entrenadores la decisión, la cual respetaron, de no participar de las próximas etapas que tienen como fin último disputar el Rugby Championship”.

Tuculet defendió la camiseta de Los Pumas en 40 partidos y anotó 55 puntos.