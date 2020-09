"Queremos darle rodaje a los chicos" Deportes 04 de septiembre de 2020 Redacción Por RACING

BUENOS AIRES, 4 (NA) -- El presidente de Racing, Víctor Blanco, aseguró ayer que la "Academia" se retiró del mercado de pases, por lo que no sumará más refuerzos de cara al próximo torneo, con el objetivo de "darle rodaje" a los juveniles del club.

El elenco de Avellaneda ya incorporó al extremo paraguayo Lorenzo Melgarejo, quien llegaba este jueves a la Argentina, y al arquero Matías Ibáñez.

"Nos retiramos del mercado, según el entrenador (Sebastián Beccacece) y el secretario técnico (Diego Milito) ya estamos bien. Queremos darle rodaje a los chicos", dijo Blanco en declaraciones al programa "¿Cómo te va Benedetto?", que conduce Marcelo Benedetto por radio AM 550.

Y añadió: "Para que salgan jugadores como Lautaro (Martínez) y (Sergio) Romero, hay que darle lugar a los juveniles para que jueguen".

Sin embargo, señaló: "Seguramente el secretario técnico llamó a (Marcos) Acuña, pero es muy difícil, es entendible porque tiene varios años más en Europa. Esta dirigencia siempre apuntó a la vuelta de los ídolos, a Diego (Milito) y Licha (Lisandro López) pudimos traerlos".

Sobre el regreso del plantel a los entrenamientos, el mandatario de Racing explicó: "Es un día a día. suspendimos la burbuja porque todos los test dieron negativos y como nos está yendo bien de esta manera, no queremos cambiar las cosas.

Teníamos pensado viajar a Mar Del Plata".

"Haremos una concentración y tendremos un amistoso contra Nacional, ya está confirmada la fecha de la Copa libertadores", concluyó Blanco, en referencia a la preparación del equipo en la previa del partido contra el conjunto uruguayo en el reinicio del certamen internacional, el próximo 17 de septiembre.