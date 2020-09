La muerte de Facundo: "violenta y por asfixia" Policiales 04 de septiembre de 2020 Redacción Por TAMBIEN "PARTICIPARON OTRAS PERSONAS"

BUENOS AIRES, 4 (NA). - La médica forense Virginia Creimer manifestó ayer que la muerte de Facundo Astudillo Castro fue "violenta y por asfixia" y que de la misma participaron "terceras personas", según los resultados preliminares de la autopsia realizada al cuerpo del joven hallado después de más de cuatro meses de su desaparición.

"El ADN se hizo con una rapidez increíble, pero la investigación criminal en torno a los restos de Facundo tomará entre uno y dos meses", precisó la perito que participa en la causa que investiga la desaparición y muerte de Facundo tras haber sido convocada por la querella y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Si bien la especialista precisó que "la muerte fue violenta y por asfixia", sostuvo que "lo que hay que determinar ahora es si el deceso de Facundo fue por sujeción violenta de las vías aéreas o por ahogamiento".

En diálogo con el programa "El Exprimidor", que conduce Ari Paluch por AM 550, Creimer explicó: "Dada la violencia con la que se produce este evento estamos hablando de la muerte violenta por la mano de terceros, no estamos hablando de un accidente. En este caso el suicidio se descarta, el accidente en estas condiciones se descarta, tenemos muchos elementos para descartarlo y nos resta el homicidio. Hay altísimas posibilidades de la intervención de terceras personas".

Además, la perito aseguró que le dio "mucha bronca que se filtrara el pasado lunes la información" de que el cuerpo encontrado en el cangrejal era el de Facundo, porque "es una irresponsabilidad tremenda y porque hay una mamá, una familia y una sociedad que sufre por está situación y por la desaparición de otres pibes que no tuvieron la repercusión de Facundo".

Por otra parte, aclaró: "los nuevos restos hallados no pueden ser de Facundo porque coinciden con piezas óseas que ya tenemos de él. Hay que ver si no estamos ante la zona de descarte de una fuerza de seguridad en su modus operandi, que es la toma de artes marciales conocida como ‘mata león’ recurrente en la Policía bonaerense".

En tanto, la perito señaló que la operación de autopsia se realizó con "el 80% del cuerpo de Facundo".



FAMILIARES Y AMIGOS

LO DESPIDIERON

Los restos de Facundo Astudillo Castro fueron trasladados ayer desde la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) hacia la localidad bonaerense de Pedro Luro, donde fue velado y sepultado en el cementerio local.

En esa localidad, en la que vivía el joven de 22 años que apareció muerto el pasado 15 de agosto en un cangrejal de Villarino Viejo, fue velado este jueves en la Casa de Sepelios Cooperativa Eléctrica.

Tras el aterrizaje del avión en Bahía Blanca, durante la mañana del jueves, los restos fueron trasladados en una ambulancia hacia Pedro Luro.

Por la tarde, y tras una ceremonia familiar, un cortejo fúnebre del que participaron centenares de personas, entre vecinos y amigos de Facundo, acompañó los restos del joven al cementerio.



PINTADAS

CONTRA BERNI

Las organizaciones de izquierda y de derechos humanos marcharon ayer desde el Congreso a Plaza de Mayo para reclamar justicia por Facundo Astudillo Castro, luego de que se confirmara que el cuerpo encontrado era del joven desaparecido el pasado 30 de abril último, pero terminó con pintadas contra el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

Un grupo de personas encapuchadas realizaron pintadas sobre la fachada del Cabildo con mensajes tales como: "Aparición de Berni sin vida", "Muerte a Berni", "Facundo vive", "Muerte a los partidos", "Estado genocida" y "Bomba al Estado", entre otros.

Las amenazas de muerte contra Berni se produjeron en medio de una serie de cruces entre el titular de la cartera de Seguridad y la familia de Astudillo Castro.