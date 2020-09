Empresas prevén otorgar un aumento del 39% al personal fuera de convenio Nacionales 04 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Las empresas prevén otorgar un incremento salarial del 39% promedio en 2020 para el personal fuera de convenio, una cifra que se ubica casi dos puntos por debajo de la marzo, antes de la pandemia, y resulta inferior a la inflación anual estimada en el 41,3%, según el relevamiento realizado por la consultora Mercer.

De acuerdo con este sondeo, el 8% de las empresas no otorgaron ningún incremento entre enero y agosto de este año para quienes trabajan por fuera de convenios. Por otra parte, el relevamiento señala que el 65% de las empresas está programando el regreso gradual a la oficina con protocolo.

"El 68% de las organizaciones encuestadas está a la espera de la reglamentación de la Ley de Teletrabajo a fin de definir si entrará o no en el Régimen", agrega el estudio.

En cuanto a los ajustes salariales, el aumento efectivamente otorgado hasta julio equivale a un 20% mientras que la inflación acumulada hasta este mes fue del 16%. "Esta situación responde al efecto de la retracción de la inflación: las empresas y los economistas privados creen que la inflación está contenida por la situación de cuarentena todavía vigente y que estaría en el orden del 41,3% anual", explicó Ivana Thornton, directora de Mercer.

Los aumentos salariales previstos por las empresas para el 2020 difieren en función de la industria: Fintech (42,7%), High Tech (41,8%), Retail (40,4%), Consumo Masivo (40,2%), Agro (40,1%), Ciencias de la Vida (40%) y Automotriz (40%) se ubican entre las industrias que superan la mediana de mercado (39%).

Por otro lado, las industrias de Energía (23,3%), Ingeniería y Construcción (28,8%), Servicios (34,1%) y Bancos (26%) se ubican por debajo en el ranking de aumentos anuales previstos.

En esta encuesta, el 41% de las empresas señaló que dará 2 incrementos, el 29% otorgará 3; el 18% concederá 4; el 10,5 dará 1% solo aumento y el 1,5% ninguno.

El 8% de las empresas no otorgaron ningún incremento entre enero y agosto de este año y de ese porcentaje, el 82% estima otorgar un incremento del 25% entre septiembre y diciembre y el 18% restante no otorgará incrementos.

"Dado el contexto, no se puede afirmar con exactitud que los incrementos proyectados para lo que queda del año realmente sucedan. Las empresas esperan otorgarlos pero la evolución de los negocios será la variable determinante", detalló la experta.

Con respecto a la proyección 2021, solo 29% de las organizaciones respondieron tener un estimado de incrementos salariales siendo este del 40% anual, con una inflación estimada del 40,6% para el próximo año.