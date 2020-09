El complejo sojero lideró las exportaciones del país Nacionales 04 de septiembre de 2020 Redacción Por EN EL PRIMER SEMESTRE

BUENOS AIRES, 4 (NA).- El complejo sojero lideró las exportaciones en el primer semestre del año con u$s 7.676 millones, que representaron el 28,1% del total de ventas al exterior, informó ayer el INDEC. Le siguieron las exportaciones del complejo maicero con u$s 3.322 millones y una participación del 12,2%, y las del sector petrolero y petroquímico, que totalizaron u$s 1.919 millones de dólares, con una participación del 7% de las exportaciones totales.

Las exportaciones del complejo triguero totalizaron u$s 1.850 millones con un 6,8% de participación, mientras que las ventas al exterior de la industria automotriz llegaron a los u$s 1.713 millones con un 6,3% del total exportado.

En la comparación interanual los sectores que tuvieron las bajas más pronunciadas en las exportaciones fueron las de plomo con un 87,8%, la de otros minerales metalíferos un 80,6%, textiles 52,6% y automotriz un 49,9% de contracción en las ventas al exterior.

En el primer semestre del año mostraron subas en las exportaciones la venta de garbanzos en un 70,4%, ajo con 64,0%, arándanos con 55,6%, maní con 39,2% y lácteos con un 31,6% de mejora.

Las exportaciones del complejo carne y cuero bovinos alcanzaron u$s 1.606 millones (5,9%), las del oro y plata sumaron u$s 1.081 millones (4,0%) y las del sector pesquero con u$s 844 millones (3,1%).

Le siguieron las exportaciones del complejo maní que totalizaron u$s 465 millones de dólares (1,7%) y las ventas del complejo cebada que totalizaron u$s 424 millones (1,5%).

Entre los principales cincuenta productos, de un total de 4.613 comercializados, los complejos con mayor participación en las ventas externas fueron soja (27,7%), maicero (11,9%), triguero (6,5%), petrolero-petroquímico (5,3%), carne y cuero bovinos (4,9%), automotriz (4,8%) y oro y plata (4%), entre otros.



PRODUCCIÓN PORCINA

MEJORÓ CASI 6% E

La producción porcina alcanzó en el primer semestre las 316 mil toneladas, lo que implicó un avance del 5,7% respecto de igual período de 2019, mientras las exportaciones crecieron 55% en cantidades. Así lo consignó un estudio de la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales IES difundido ayer. l consumo interno de carne porcina tuvo una leve caída del 0,3% en los primeros seis meses de 2020 comparado a igual periodo del 2019, mientras que per cápita observó una leve contracción del 0,8% al registrarse un consumo de 14,04 kg por habitante al año.

Siempre de enero a junio, las exportaciones porcinas registraron una fuerte expansión del 55,1% en cantidades (se enviaron al exterior 18 mil toneladas) y del 39,7% en valores con ventas por más de u$s 26 millones con respecto de 2019.

Las importaciones en los primeros seis meses de 2020 sintieron el impacto de la devaluación de 2019.

En cantidades se importaron 9.734 toneladas, un 49,8% por debajo del mismo período de 2019, mientras que en valores las compras totalizaron u$s 30 millones, una merma del 39,2% con relación a los primeros seis meses de 2019.

En cuanto al destino de las exportaciones, China fue el principal comprador en el primer semestre de 2020 al contemplar el 90,7% de los valores vendidos al exterior, seguido por Rusia (9,3%).

En lo que hace a las importaciones, las compras a Brasil representaron el 94% del total en valores y desde Dinamarca provino un 3,8% del total.

Para Alejandro Ovando, director de IES Consultores, "en lo que resta del 2020 se espera que la producción sostenga los buenos números de crecimiento impulsada principalmente por las exportaciones hacia China ante el débil consumo interno".