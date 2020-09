Los pros y los contras del nuevo Chevrolet Tracker en Argentina Automotores 04 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Desde que llegó a nuestro mercado en 2013, el Chevrolet Tracker se instaló como uno de los modelos más elegidos entre los SUV compactos.

En un segmento que en ese momento estaba conformado por una oferta incipiente que avanzaba hacia su madurez, el modelo de Chevrolet supo atraer a usuarios que encontraban en él una propuesta afianzada sobre la calidad general del producto y un nivel de equipamiento destacado que se fue actualizando a medida que pasaban los años.



DETALLES

El nuevo diseño de este nuevo SUV de Chevrolet presenta un estilo moderno cuya carrocería entrega una clara sensación de robustez, dato que se refuerza incluso al cerrar las puertas, acción que se manifiesta precisa entregando un sonido que remite a hermeticidad, pero en la unidad de prueba, en algunas ocasiones, era necesario aplicar más fuerza que la normal para realizar esa acción con éxito.

La insonorización está bien lograda, aunque a velocidades elevadas el sonido del viento llegaba hasta el habitáculo, pero sin exagerar.

La zonas vidriadas son más amplias, tanto la luneta (aunque no por mucho), como las ventanillas (incluyendo la de pequeñas dimensiones instalada en la zona del parante C) y, en esta versión tope de gama, el techo solar que es panorámico.

Las llantas también cambiaron. Ahora son de 17 pulgadas con neumáticos en medida 215/55. Lamentablemente no se modificó el tipo de rueda de repuesto que sigue siendo temporal.



HACIA ADENTRO

En el habitáculo la vinculación con Onix es innegable. La zona de mando es prácticamente idéntica y solo cambian algunos detalles de decoración.

Por eso, si bien la calidad de materiales y construcción es correcta, aparenta estar por debajo del modelo al cual reemplaza, seguramente porque en aquel el diseño apelaba a la combinación de colores. En el caso del nuevo modelo el tapizado combina símil cuero y detalles de tela.

La habitabilidad es muy buena para cuatro adultos ya que en el sector trasero el espacio para las piernas y la distancia libre hasta el techo son destacadas.

En dónde se advierte claramente una mejora es en el baúl: no sólo se incrementó la capacidad (ahora es de 393 litros), sino que ahora ofrece la posibilidad de modificar la altura del piso.

Adelante, las butacas son cómodas y la del conductor cuenta con ajuste en altura, reglaje que, junto con las modificaciones que ofrece la columna de dirección (altura y profundidad), garantizan una posición de manejo ideal.

La zona de controles está conformada por un tablero que combina instrumentos analógicos (velocímetro y tacómetro) con digitales (nivel de combustible) y un display central para la muy completa computadora de a bordo.

Se complementa con la pantalla táctil del tipo flotante desde la que se gobiernan, por ejemplo, el sistema de infoentretenimieto MyLink (con mirror screen), el climatizador (de una zona y sin salidas traseras), el equipo de audio, el bluetooth y el asistente de estacionamiento automático, entre otros. En esa misma pantalla aparecen las imágenes que capta la cámara de marcha atrás.

Cargador inalámbrico para celulares, techo solar de grandes dimensiones, volante multifunción y respaldos traseros abatibles (60/40) forman parte de una lista de equipamiento que se advierte generosa y en la que ocupa un rol principal el sistema WiFi con capacidad para conectar varios dispositivos a la vez,



SEGURIDAD

Pero, en el rubro seguridad, además de los habituales airbags (seis, en este caso), control de tracción y estabilidad, y anclajes Isofix, aparecen elementos que pueden marcar alguna diferencia con sus rivales.

Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, alerta de colisión inminente con freno automático de emergencia, sensor de ángulo ciego y faros full led regulables en altura. Agrega, además, el servicio de asistencia OnStar.

También cuenta con antiniebla, pero solo uno para la parte trasera. Lamentablemente, en esta nueva generación del Tracker los frenos traseros ya no son a disco como empleaban las opciones más equipadas de la generación anterior.



EFICACIA MECÁNICA

Por fin, una de las novedades más importantes que presenta este nuevo modelo es el motor. Ahora, en lugar del propulsor 1.8 normalmente aspirado de 140 CV que tanto hemos criticado por su elevado consumo, aparece una moderna planta de tres cilindros, 1,2 litros de desplazamiento asistido por turbo que entrega 132 CV.

Es un motor que le queda muy bien a esta unidad cuyo peso en orden de marcha es de 1.271 kg, (154 kg menos que su equivalente de la serie anterior), motivo por el cual su desempeño es muy ágil en toda situación de marcha.

Se hace fuerte en la ciudad, donde la reacción es siempre oportuna, pero si es necesario pisar más a fondo el acelerador, (para realizar una aceleración repentina, por ejemplo), la caja muestra cierto retardo que es necesario considerar.

Por otra parte es necesario resaltar que en esta nueva generación de Tracker no se ofrece una opción con tracción 4x4.

En cuanto a las prestaciones, en nuestras pruebas medimos una velocidad máxima de 181,5 km/h (al alcanzar esa velocidad en el tablero se lee: “Velocidad limita a 187 km/h), mientras que la aceleración de 0 a 100 km/h fue de 10,7 segundos: muy buena.

El consumo también es destacado, ya que medimos un rendimiento promedio de 14 km/l, número que encuentra como dato relevante los excelentes valores que obtuvimos en ruta a velocidad constante (18,4 km/l a 90 km/h) ya que en ciudad el gasto de combustible fue elevado (9,7 km/l).

En esas mismas pruebas la respuesta del sistema de frenos fue muy buena, sobre todo por las distancias que relevamos.

Si comparamos los resultados de esta prueba con los registros del modelo al cual reemplaza, vemos que el nuevo Tracker recorrió menos metros para detenerse por completo, a pesar de la ausencia de discos en las ruedas traseras: desde 120 km/h a cero, recorrió 60,4 m cuando el modelo anterior hacía la misma prueba en 69,1 m.

En contrapartida notamos cierta tendencia a perder la línea en frenadas bruscas en velocidades elevadas. (Fuente: Walter Togneri - Parabrisas / Perfil).