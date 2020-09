Recomendaciones para prevenir el COVID-19 en ámbito laboral Información General 04 de septiembre de 2020 Redacción Por Desde Salud UNL se brindan recomendaciones respecto a cómo prevenir el COVID-19 y qué hacer ante casos sospechosos en el ámbito laboral. Se apela a la responsabilidad y solidaridad, individual y colectiva. Más información en www.unl.edu.ar/coronavirus

En el marco de las acciones de concientización que la Universidad Nacional del Litoral viene desarrollando desde febrero en torno a la pandemia de COVID-19, desde la Dirección de Salud de la institución se recuerdan las recomendaciones respecto a cómo prevenir el Coronavirus y qué hacer ante casos sospechosos en el ámbito laboral.

“En primer lugar, enfatizamos que esta enfermedad nos afecta a todos y todas. Es una problemática que nos atraviesa como sociedad y, por tanto, apelamos a la responsabilidad y solidaridad, individual y colectiva”, aseguró Liza Carrera, directora de Salud UNL, para luego remarcar: “mantenerse informado por canales oficiales es clave para conocer cómo prevenir la enfermedad, para cuidarse cada uno y para cuidarnos entre todos. Por eso es que recomendamos ingresar a www.unl.edu.ar/coronavirus. En este espacio virtual se puede acceder a las medidas de prevención y principales recomendaciones, así como también al protocolo de Bioseguridad, resoluciones oficiales, actas, noticias destacadas y otros documentos”.



Medidas de prevención

“Las recomendaciones que venimos brindando cobran importancia en todo momento pero fundamentalmente en el contexto actual en el que los casos positivos se han incrementado significativamente de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe”, continuó Carrera y amplió: “Las medidas son concretas y fáciles de recordar: mantener distancia de 2 metros con otras personas; usar siempre tapabocas; mantener una frecuente higiene de manos; no compartir el mate ni objetos de uso personal; limpiar periódicamente de las superficies de trabajo; y mantener ventilados los ambientes”.

Además, agregó que “estas recomendaciones no sólo evitan que nos enfermemos nosotros, sino que también sirven para disminuir los contagios a otras personas. Ésta es la manera de cuidar a nuestro entorno más inmediato, sea el laboral o el familiar”.



Ante casos sospechosos

Luego, Carrera explicó que “ante casos sospechosos de COVID-19 en el ámbito laboral lo primero que debemos tener en cuenta es que el riesgo de contagio se da por contacto estrecho; esto implica haber estado a menos de 2 metros por más de 15 minutos sin cubrebocas con la persona infectada mientras estaba con síntomas o durante las 48 horas previas. En ese caso, es necesario dar aviso a tu superior y a las autoridades de Salud de tu espacio de trabajo. En el ámbito de la UNL, esto nos va a permitir accionar de inmediato para identificar los contactos estrechos de la persona infectada dentro del ámbito laboral y cortar la cadena de contagios. También es clave mantener aislamiento preventivo en tu hogar, incluso de tus convivientes”.

En cuanto a qué hacer si se confirma que un compañero o una compañera de trabajo contrae COVID-19, Carrera explicó que “no presenta riesgo si está aislado en su casa” y recomendó que los demás “no especulen sobre su salud, respeten su intimidad, no divulguen la información y le ofrezcan su ayuda”.

Finalmente, la Directora de Salud UNL enfatizó que “cualquier persona que tenga dos o más síntomas de COVID-19 -de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación- no debe sacarse el tapabocas; si está en su espacio laboral, debe dar aviso a las autoridades inmediatas y retirarse a tu domicilio. También es necesario llamar al 0800-555-6549 y seguir las indicaciones”.