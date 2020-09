Un ciclo que se reconvierte y amplía su llegada al público Información General 04 de septiembre de 2020 Redacción Por El ministro de Cultura Jorge Llonch brindó precisiones acerca de la continuidad de las presentaciones de artistas de toda la provincia, aunque con el formato de un programa ómnibus. Habrá entrevistas, actuaciones, y se profundizará aún más el criterio federal de la propuesta.

“Cuando planteamos que estamos reconfigurando el mapa cultural de la provincia de Santa Fe no ponemos en valor un eslogan, ponemos en primer lugar una convicción federal de la gestión: que todas y todos vean representadas sus producciones culturales”, sostuvo el titular de la cartera de Cultura.

Llonch hizo el anuncio en la ciudad de San Lorenzo, cabecera del departamento homónimo, en el marco de un encuentro organizado por el senador Armando Traferri, quien convocó a los representantes de las áreas de Cultura de los municipios y comunas.

En esa línea, el ministro expresó: “Estuvimos pensando cómo seguimos, porque vamos a transformar el ciclo La Seguimos en Vivo (LSEV), y vamos a integrar otros programas que estamos desarrollando, con la consigna de federalizar aún más nuestra gestión”.

El nuevo envío tendrá dos horas de duración, y según el propio Llonch, será “un programa en el que no habrá sólo música, sino que tendrá un conductor representativo de cada municipio, comuna o pueblo, con artistas plásticos, artesanos, músicos, actrices, actores, un formato más dinámico y que tenga fuerte anclaje federal”.

El funcionario rescató “los reflejos que tuvo el gobernador Omar Perotti cuando ingresamos en fase 4 y elaboramos un protocolo Covid-19 para artistas y técnicos, a fin de reactivar el sector de la cultura y permitir monetizar los espectáculos a músicos y elencos de danza y teatro”, y recordó que “Santa Fe fue pionera en transmitir vía streaming los shows de sus artistas, la primera en Latinoamérica que generó este tipo de actividades”.

Respecto del nuevo formato de LSEV, Llonch indicó que “será más integrador, destinado a muchísima gente a la que les gusta ver a sus bandas y artistas, sus elencos de danza, sus actrices y actores, que quieran ver la producción cultural de sus pueblos y ciudades”.

Y a propósito de las novedades, el ministro reveló que, además de la ya clásica transmisión por el canal público 5RTV, las redes y el canal de YouTube del Ministerio, para el nuevo envío “estamos comenzando a dialogar con alrededor de 60 cables de toda la provincia para abarcar hasta el último rincón de la provincia”.

En cuanto a la perspectiva federal de la iniciativa, Llonch subrayó que “tanto los senadores, como los intendentes y presidentes comunales, sin distinción de signo político, intervendrán en la organización de cada programa, convocando a las comunas y los municipios, de a cuatro, para participar”. Y agregó: “De esta manera, vamos a poder recorrer la provincia mucho más rápido que si seguimos con las cinco ciudades cabeceras en que veníamos concentrando LSEV”.

El Ministerio seguirá garantizando un cachet básico para las y los artistas, y también la plataforma de salida, poniendo a disposición todo el arsenal técnico y recursos audiovisuales que permiten la edición, producción, grabación y emisión de los programas. “Será un falso vivo, lo vamos a grabar un día y lo vamos a emitir otro”, puntualizó Llonch, al tiempo que explicó que “cada locación deberá aplicar el protocolo Covid-19 en forma rigurosa, para evitar cualquier posibilidad de contagio”.



Un directorio provincial de artistas y espacios culturales

Uno de los temas abordados por Llonch con las representaciones de las áreas de Cultura fue la preocupación ministerial por la falta de registro de muchos espacios culturales. En ese sentido, el funcionario remarcó: “Queremos que todos los que se dedican a la actividad cultural conformen un directorio provincial”.

Además del senador Traferri y las direcciones y secretarías de Cultura del departamento San Lorenzo, se sumaron a la mesa del encuentro intendentes y presidentes comunales de todas las ciudades, municipios y comunas, con quienes conversó sobre los planes de la cartera.

En tal sentido Llonch describió: “Comentamos todos los planes de cultura, hablamos sobre el Plan Fomento 2020, el ciclo De Pueblo en Pueblo, que nuclea las producciones de todas las áreas de Cultura de municipios y comunas”. Y en el mismo sentido resaltó: “Me interesa que, ante la falta de registro de los agentes, empresas y espacios culturales, conformar un directorio, una guía provincial de las industrias culturales y creativas”.

Por caso, el ministro puso como ejemplo que “muchas comunas, centros culturales, se pierden de participar en planes no sólo de provincia sino también de Nación o regionales, porque no están al tanto. El objetivo es tener un directorio santafesino que facilite, dinamice y fomente el desarrollo de la industria cultural”.