“Es lamentable que el empresariado le tenga que pedir permiso a la política para invertir” Locales 04 de septiembre de 2020 Redacción Por Así lo aseguró el concejal del PJ Jorge Muriel luego de la sesión en la que se frenó el proyecto para instalar la estación de servicio en Luis Fanti y Suipacha a partir de determinar que en ese sector los servicios que pueden instalarse son de baja complejidad.

En una sesión en la que no faltaron los cruces por el proyecto de Ordenanza para modificar el Código Urbano y permitir que avance el proyecto de la familia sunchalense Merli, de la estación de servicio YPF, el concejal Jorge Muriel señaló de manera contundente que “evidentemente lo técnico quedó a un lado en esta discusión, la discusión fue política desde el primer momento en que comenzó; trataron de disfrazarla con lo técnico , a partir de un proyecto de Viotti que se trajo sobre la hora sin ninguna posibilidad de poder analizarlo. Es lamentable que le estemos diciendo que no y es lamentable que el empresariado le tenga que pedir permiso a la política para invertir”.

“Hay un código urbano y un montón de cosas que deberían haberse seguido después, pero me parece terrible ver como se deja escapar una inversión de más de 2 millones de dólares de inversión, 25 puestos de trabajo y un montón de otras cosas, y teniendo en cuenta los argumentos que esgrimen tanto Mársico como Viotti, donde dicen que hay muchas estaciones de servicio. Es buena también la referencia que hace Bonino cuando ellos hablan de complejidad y él les dice que tratar de evitar la complejidad es atrasar la ciudad”, dijo Muriel.

Finalmente el justicialista manifestó que “evidentemente es la ciudad que quieren Viotti, Mársico, Bottero,Sagardoy, Destéfanis; una ciudad sin ningún tipo de inversiones y nuevamente la doble vara porque dicen que la opinión de la comisión de desarrollo urbano no es vinculante pero terminan bajando la discusión del código urbano en 2018 porque la comisión no estaba de acuerdo”. Haciendo una humorada Muriel sostuvo: “entonces podemos decir que ese sería un buen sector para la Ordenanza que presentó Lalo Bonino, una huerta orgánica porque así no tendría ningún tipo de complejidad”.