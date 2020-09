El paro de los municipales será del martes al jueves Locales 04 de septiembre de 2020 Redacción Por La Festram rechazó el pago de sumas fijas en negro, reclamó una vez más la actualización de Asignaciones Familiares y exigió inmediata cobertura de las ART al Covid-19.

FOTO ARCHIVO OTRO PARO. Los municipales reclaman más salario.

La Federación de Trabajadores Municipales (Festram) resolvió retomar el plan de lucha con una paro de actividades de 72 horas los días 8, 9 y 10 de septiembre próximo, sin asistencia a los lugares de trabajo y garantizando las guardias mínimas, que exige la atención de la pandemia y el cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad. Los representantes paritarios, entre ellos el titular del SEOM de Rafaela, Darío Cocco, definieron la fecha de la medida de fuerza ampliada durante un plenario virtual realizado ayer al mediodía. Y tal como ya había publicado este Diario, el paro será del martes al viernes de la semana entrante.

El gremio municipal de la provincia resolvió además "decretar el Estado de Emergencia Sanitaria Laboral, reclamando se extremen las medidas de prevención y evitando la participación de personal municipal o comunal en sectores de riesgo que no tengan garantía de cumplimiento de los protocolos". Al respecto, la Festram adoptó "la drástica resolución ante la decisión de las ART de desconocerles a todos los trabajadores y trabajadoras santafesinos/as la cobertura del Covid-19 como enfermedad profesional".

Los representantes gremiales habían suspendido el martes último el paro de 48 horas que estaba previsto para el miércoles y jueves de esta semana "con la certeza de que los intendentes iban a formalizar una propuesta salarial para ser considerada por el conjunto de los sindicatos, pero lejos de cumplir con ese compromiso, se insistió con sumas fijas no remunerativas ni bonificables de 3.000 pesos para los meses de septiembre, octubre y noviembre que ya habían sido rechazadas". Además, la Festram aclara que "esa propuesta no alcanza a jubilados ni al personal contratado o eventual".

Tampoco hubo cumplimiento en cuanto a la actualización de los valores de las Asignaciones Familiares, no se cumplimentó el atrasado pago del Bono Covid-19, ni el funcionamiento de los Comités Mixto de Salud y Seguridad Laboral (Ley 12913) exigido por Festram para todos los Municipios y Comunas de la Provincia, planteó en un comunicado la entidad que preside Claudio Leoni.

Así las cosas, los trabajadores municipales de toda la Provincia endurecerán su plan de lucha con un paro de tres días lo que paralizará las actividades de los gobiernos locales, como los servicios de recolección de residuos, el cobro de estacionamiento o la tramitación de licencias de conducir.