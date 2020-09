“Un camino que puede replicarse" Locales 04 de septiembre de 2020 Redacción Por Se llevó adelante una reunión entre el equipo Provincial y la Municipalidad de Rafaela con el objetivo de fortalecer y articular acciones. Además, se propuso pensar en espacios donde las mujeres puedan debatir, discutir y plantear asuntos vinculados a la seguridad ciudadana.

Se llevó a cabo una Mesa de Seguridad Ciudadana y Género en la que se propuso una instancia de diálogo entre el equipo provincial y la Municipalidad de Rafaela, con el objetivo de abordar un espacio para el diseño de políticas de género que puedan ofrecer una respuesta integral a las mujeres en situación de violencia.

En el marco del encuentro virtual, la integrante de la Secretaría de Estado de Igualdad de Género de la Provincia, Florencia Marinaro, comentó: “La presencia de las mujeres es fundamental, y de las mujeres con perspectiva de género y con perspectiva en el territorio. Pensar en políticas integrales responde al espíritu que tenemos desde la Provincia, de haber jerarquizado el área y haberla puesto en un rango ministerial, a la misma altura como por ejemplo, del Ministerio de Seguridad”.

La funcionaria, quien además está a cargo de la Subsecretaría de Género y Diversidad, agregó: “Lo que nosotras notamos es que en el gobierno anterior no había una articulación entre el Ministerio de Seguridad y todo lo que era la Subsecretaría de Políticas de Género. Hoy son las comisarías y los centros territoriales de denuncias, los lugares donde las mujeres acuden. En la nueva gestión hay una clara decisión del Gobernador Omar Perotti y del Ministro de Seguridad, Marcelo Saín, de abordarlo, de trasversalizarlo. Sumándole además, una Municipalidad que tiene una enorme dimensión para la Provincia como lo es Rafaela, mucho mejor todavía”.

Por su parte, la Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Rafaela, Amalia Galantti, expresó: “Celebro y me pone muy contenta que hoy podamos estar concretando esta reunión donde sea la voz de las mujeres la que se escucha, pero no sólo para opinar o para dar una percepción, sino en la participación con el mayor nivel de incidencia, porque hoy somos nosotras las que tenemos la posibilidad de tomar decisiones; y eso es algo novedoso. La diferencia que significó el cambio de gestión es notable, y cómo se han abierto muchos canales de diálogos que hasta hace unos meses teníamos cerrados”.

Por último, luego de explicar las metodologías de trabajo locales, de contar los distintos avances en un intento de abordar las problemáticas de manera más eficaz y eficiente, la secretaria de Desarrollo Humano del Municipio, Myriam Villafañe, indicó: “Estamos trabajando muy bien pero necesitamos fortalecer y articular acciones con el equipo provincial. Esta Mesa se conforma con la idea de aceitar mecanismos en varios temas. Concretamente, que la Mesa de Coordinación en Seguridad local tenga la voz de las mujeres. Y de hecho, me parece muy bueno que esta reunión la lleven adelante todas mujeres que ocupamos distintos lugares, pero que estamos preocupadas por el tema de género y sobre todo, de la violencia de género”.

Cabe destacar que la Mesa de Coordinación Institucional en Seguridad, compuesta por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, el Municipio y la Policía, busca recuperar la dimensión local en el diseño, la evaluación y la implementación en acciones de seguridad preventiva y la resolución de problemas de manera conjunta y articulada. De este espacio surge la iniciativa de incorporar la voz de la mujer en estos encuentros.

También participaron de la reunión, la coordinadora técnica de la Secretaría Política, Igualdad y Género de la Provincia, Miriam Urgorri; la coordinadora de la Oficina de Violencia de Género del Municipio, Carla Cavalié y demás trabajadoras del área.