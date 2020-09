6 infectados más y 4 en terapia intensiva Locales 04 de septiembre de 2020 Redacción Por Ayer se contabilizaron 6 nuevos contagios en la ciudad, que ya suma 40 activos. Los aislados volvieron a crecer y hay 4 pacientes con la enfermedad que se encuentran internados en terapia intensiva en el Hospital Jaime Ferré.

FOTO COMUNICACION SOCIAL RESUMEN. Los datos de la situación de la ciudad con respecto a la pandemia.

Luego del pico máximo de contagios del miércoles con 19 casos, ayer la ciudad sumó 6 nuevos contagios de coronavirus, de acuerdo a los datos difundidos este jueves en el reporte diario de la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud, con un corte a la hora 17, que estuvo a cargo, una vez más, de la infectóloga Sandra Capello y del Subsecretario de Salud del municipio local, Martín Racca. De esta manera, desde el 17 de agosto, fecha en que comenzó el segundo rebrote, se produjeron 60 infecciones, siendo 40 los casos activos. En tanto, hubo un aumento también en el número de personas aisladas, ya que en total se contabilizan 251 (21 más que en el anterior informe).

En el inicio de la conferencia de prensa virtual, Racca comenzó diciendo que "en este jueves tenemos que comunicar 6 nuevos casos de coronavirus en Rafaela, los cuáles corresponden a 4 hombres y 2 mujeres, 5 adultos jóvenes y 1 adulto mayor. Los 6 tienen nexo epidemiológico identificado. El total de casos activos en la ciudad desde marzo son 40, ya que durante la jornada dimos 5 altas, con lo cuál hay un total de 45 recuperados. En tanto, el total de casos confirmados hasta el momento desde el inicio de la pandemia es de 86. Con respecto a este tema, quiero aclarar que en la investigación de los casos que hemos realizado hoy -por ayer-, de los 19 que anunciamos el miércoles, 2 correspondían a la localidad de Bella Italia. Fueron cargados, estudiados y atendidos en el Hospital Jaime Ferré, pero corresponden, por domicilio, cargarlos en dicha localidad. También tenemos 1 fallecido y los aislados suman un total de 251. Queremos aclarar el estado de situación de las camas del Hospital local mencionando que las camas de terapia intensiva, hay 8 ocupadas de 15 disponibles, de las cuáles 4 corresponden a patalogía Covid. También hay 3 con AMR (Asistencia Mecánica Respiratoria) con patología Covid y no. En tanto, las camas totales ocupadas en dicho nosocomio son 41 y del área Covid tenemos 2 que corresponden a sospechosos y 1 que está aislado por otra patología".



TRANSMICION POR CONGLOMERADO

A continuación, Capello manifestó que "hasta el momento no hay circulación comunitaria sostenida, algo que nosotros no determinamos, sino que lo hace el Ministerio de Salud de la Nación después de un cierto tiempo de no encontrar el nexo, y ya lo hemos explicado en días anteriores. En Rafaela, hasta el día de la fecha, tenemos transmisión por conglomerado, o sea, pequeños grupos de personas en las cuáles se detecta un caso positivo y luego se van detectando nuevos casos a partir de ese caso índice, lo que determina un conglomerado. En este sentido, tenemos varios conglomerados, algunos un poco más grandes y otros no tanto. Hasta hoy -por ayer-, el 98 o 99 por ciento de los casos positivos tienen nexo epidemiológico y hay algunos casos que se encuentran en investigación, que son los casos nuevos que vamos recibiendo, ya que estamos haciendo el estudio epidemiológico de cada uno de esos casos.



INQUIETUDES DE

LOS CIUDADANOS

Sobre algunas consultas que va realizando la gente en redes sociales, una de ellas decía porqué le dan el alta a personas aisladas sin hisopados, donde Capello respondió que "por que esa es la indicación médica. En un primer momento, cuando no se conocía mucho sobre esta enfermedad, una persona, para tener el alta, debía tener un hisopado de control. Después se vio que en los casos leves, a partir del día 10 una persona ya no contagia más, por lo tanto se le puede dar el alta sin la necesidad de un hisopado de control. Y en los casos graves, entre los 14 y los 21 días también se le da el alta sin tener el hisopado de control, siempre y cuando el paciente mejore. A los contactos se le da el alta a partir del día 14 porque si no presentó síntomas durante ese tiempo, no los va a volver a presentar a raíz del contacto por el cuál estaba aislado, aunque sí tiene el riesgo de volver a contagiarse. Estuvo aislado por si se contagió, por ser contacto estrecho del caso, pero en el caso de que no presente síntomas y no se haya contagiado no le da inmunidad el aislamiento. Por lo tanto, cuando se libera el aislamiento, tiene que cumplir con todas las medidas preventivas que venimos recordando y recomendando siempre, como el uso del barbijo y el distanciamiento social.



SALUD DE LOS MENORES

En las últimas horas se generó mucha preocupación por el estado de los dos menores con Covid que se informaron el miércoles. Sobre esto, la doctora explicó que "los niños que se detectaron ayer están en muy buen estado de salud y se encuentran en sus domicilios. Fueron hisopados porque son contactos estrechos con casos positivos que presentaron síntomas compatibles con Covid en un inicio. Están evolucionando favorablemente, son síntomas leves y ninguno requirió internación. Hay que recordar que la gran mayoría de los chicos cursan con cuadros muy leves que generalmente pasan desapercibidos. Estos fueron detectados por sus mamás por el hecho de estar aislados, de ser contactos estrechos y estaba avisados de que en la presencia de cualquier síntoma consultaran. Esto es importante porque los chicos positivos, muchas veces, al tener síntomas leves se minimiza el cuadro y al chico no le va a pasar nada. Es muy poco probable que el chico enferme en forma grave pero sí es un contagiador importante, sobre todo para las personas mayores con las que pueden compartir, como los abuelos, tíos o los papás. Es fundamental detectar a los chicos para evitar el contagio sobre todos para los adultos mayores que puedan llegar a tener alguna otra patología".



ESPERAN MAS CASOS

En cuanto a estadísticas, ya sobre el final, Racca expuso que "Nación, en su informe del día de la fecha, el 62% de todos los casos en el país no tienen nexo y ahí es donde se determina la circulación comunitaria. Se espera que en algún momento hayan más casos con circulación comunitaria que con nexo, que no sería en este momento".



LABORATORIO DE PCR

Por último, en relación al Laboratorio de PCR anunciado para Rafaela hace unas dos semanas, se dijo que iban a poner una campana en el Hospital. Sobre si ya funciona o se siguen mandando los datos a Santa Fe, Racca mencionó que "tengo entendido que la campana ya se instaló y las muestras se siguen procesando en el laboratorio central de la provincia. Las envían todos los días y la demora es de 24 horas, o sea, es bastante rápido el informe que tenemos. También hay que recordar que en el laboratorio privado, a través de obras sociales, se puede hacer el procesamiento local en un laboratorio privado".