Nuevo récord: 764 nuevos casos y más de 10.000 Locales 04 de septiembre de 2020 Redacción Por CORONAVIRUS: SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LA PROVINCIA

Ya no caben dudas que la Provincia de Santa Fe está transitando el peor momento desde el inicio de la pandemia, sobre todo, con el nuevo récord diario que se registró ayer, de acuerdo a informado anoche por el Ministerio de Salud. Fueron 764 nuevos contagios los confirmados este jueves, otra cifra elevada que supera el anterior pico máximo de infectados de la jornada anterior (747) para un total de casos en el territorio de 10.093 desde que el virus llegó al país en marzo pasado. En tanto, con estas notificaciones, la provincia superó a Córdoba, quedando solo bajo del AMBA y CABA en cantidad de pacientes infectados.

La ciudad de Rosario registró 390 casos nuevos en las últimas 24 horas. Si bien en la ciudad no fue el pico más alto siguen siendo números que inquietan y preocupan. Con estos registros, los infectados en la ciudad desde el comienzo de la pandemia ascendieron a 4.976.

De los 374 casos restantes en la provincia, los casos más resonantes son los de las ciudades de Santa Fe, que confirmó 32 casos más para un acumulado de 548, 31 de Bombal, 26 de Venado Tuerto, 21 de San Lorenzo, 20 de Las Rosas y 20 de Villa Gobernador Gálvez (1 caso fue notificado en otra jurisdicción).

También informaron 15 positivos de Chabas, 13 de Firmat, 12 de Rafaela (entre las jornadas de ayer y el miércoles), 11 de Pérez y de Santo Tomé; 10 de Granadero Baigorria, 9 de Casilda, Chañar Ladeado y Margarita.

También hubo casos en las localidades de: 6 de Capitán Bermúdez, 6 de Las Parejas, 5 de Funes, 5 de Monte Vera, 5 de Roldán, 4 de Artega, 4 de Santo Domingo, 3 de Fray Luis Beltrán, 3 de Reconquista, 3 de San José de la Esquina, 3 de Santa Isabel, 3 de Sauce Viejo, 3 de Villa Ocampo, 2 de Bella Italia, 2 de Cañada del Ucle, 2 de Carcarañá, 2 de Desvío Arijón, 2 de Los Molinos, 2 de María Susana, 2 de Puerto General San Martín, 2 de San Jerónimo Norte, 2 de Totoras, 2 de Villa Cañás, 2 de Villa Constitución, 1 de Álvarez, 1 de Arroyo Seco, 1 de Avellaneda, 1 de Beravebu, 1 de El Trébol, 1 de Empalme Villa Constitución, 1 de Esperanza, 1 de Frontera, 1 de Humboldt, 1 de Ibarlucea, 1 de La Vanguardia,1 de Laguna Paiva, 1 de Los Quirquinchos, 1 de Máximo Paz, 1 de Pueblo Andino,1 de Recreo, 1 de San José del Rincón, 1 de Soldini, 1 de Villada y 1 de Zavalla.

En tanto, hay un total de 3.529 pacientes activos, mientras que hay 6.458 pacientes recuperados. 89 pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos: 40 de los cuales están con asistencia respiratoria mecánica y 219 pacientes se encuentran internados en sala general.



EVALUAN LA SITUACION

La situación del COVID-19 en la bota santafesina es tan compleja que el gobernador Omar Perotti está evaluando por estas horas retroceder de fase. Algunos expertos epidemiólogos le recomendaron volver a fase 1 para frenar la curva de contagios, pero por el momento no hay consenso y no se puede aventurar cuál será la decisión del gobernador.

En la presentación del informe diario, la directora de Epidemiología, Carolina Cudós, se refirió al departamento La Capital. La funcionaria dijo que “preocupa la dispersión” ya que, al igual que “otras regiones que antes no tenían casos como Tostado y 9 de Julio”, “empezaron despacito y día a día van sumando más casos”. En vísperas del anuncio de nuevas medidas para el territorio provincial, Cudós sostuvo: “La situación se está evaluando muy de cerca con los equipos provinciales, municipales y referentes técnicos. Como siempre dijimos, este es un momento que podía llegar y para el cual nos estuvimos preparando. Pero tenemos que asegurarnos que toda persona que se enferme tenga una asistencia médica adecuada”. “No miramos solamente los números concentrados en un solo lugar, sino que nos enfocamos en la situación de toda la provincia, principalmente, en zonas de gran movimiento de personas. Ustedes saben que estamos en una etapa de distanciamiento social en la mayoría de territorio provincial, con pocas localidades que están en una fase uno y algunas en fase 3. O sea,casi todas las actividades están permitidas”, agregó.

Hacia al final, insistió en el pedido de cuidado y prevención individual y social. “Pedimos que se sigan cuidando, que sigan respetando, como mucha gente lo viene a haciendo, todas las medidas de aislamiento y distanciamiento social: no hacer reuniones, evitar espacios cerrados, tomar distancia de un metro y medio si estoy con alguien al aire libre, y con el barbijo bien colocado -que cubra nariz, mentón y boca- porque sino no sirve”. Por último, señaló que “cada día a día nos llama más gente diciendo que se presentó un compañero a trabajar con un cuadro de gripe”. Ante esto, dijo que en caso de “un cuadro compatible con coronavirus, con más de dos de los síntomas, no hay que salir de casa, aislarse y llamar al 0800 para que me digan qué pautas debo seguir”.