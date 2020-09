"El mejor sonido es el de la producción" Nacionales 04 de septiembre de 2020 Redacción Por El Presidente pidió "recuperar" la economía productiva y criticó la "especulación" financiera al participar del lanzamiento del nuevo Peugeot 208 y la nueva plataforma global multienergética en la planta automotriz.

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El presidente Alberto Fernández aseguró que "el mejor sonido que puede tener la Argentina del presente" es "el sonido de la producción" y remarcó la necesidad de industrializar el país aportándole valor agregado a la producción primaria.

Durante el lanzamiento de un nuevo auto de la firma Peugeot, en la planta de El Palomar de la empresa PSA, Fernández expresó: "Acá uno se siente en una película con una música de fondo maravillosa, que es el sonido de la producción, de las máquinas andando, de las puertas y los baúles que se abren y se cierran".

"Es el mejor sonido que puede tener la Argentina del presente: el sonido de la producción", enfatizó.

El primer mandatario remarcó que hoy en el país, las dos terceras partes de los autos que se realizan son importadas y subrayó la necesidad de cambiar eso en el futuro.

"Necesitamos que cada partecita del auto que se produce acá, sea producida por pequeñas PyMEs. Este auto (el Peugeot 208) tiene un 42% de componentes nacionales. En un año quiero que me cuenten que más del 50% son componentes nacionales", indicó.

En el mismo sentido, consideró que "apoyar a la industria no significa oponerse al campo": "Estamos viviendo un tiempo en el que la industria se asocia al campo y aparecen los productos agroindustriales para aportarle valor a los productos primarios". "No es lo mismo exportar un grano que un grano elaborado o que ha alimentado a un animal y exportar carne en lugar de una cosecha", remarcó el primer mandatario.

El Presidente hizo referencia al encuentro que tuvo con el titular de la UIA, Miguel Acevedo, con quien aseguró que se plantearon "la necesidad de pensar cómo hacer un país de otro modo" y subrayó que para hay que "volver a los orígenes".

"Volver a nuestros orígenes es sentar en una mesa a los que producen, a los que trabajan y al Estado", sostuvo, y agregó: "Poner a la Argentina de pie es volver más importante en cada empresa al gerente de producción que al gerente financiero. Empezar a pensar en una Argentina que produzca y no que especule".

Fernández participó del lanzamiento de un nuevo modelo del Peugeot 208 en la planta de El Palomar de la empresa PSA. Además del presidente, estuvieron presentes el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; el director de Grupo PSA Argentina, Rodrigo Pérez Graciano, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.



HABLÓ DE FORD EN

UN ACTO DE PEUGEOT

Durante la presentación del nuevo 208 de la firma Peugeot, el presidente Fernández destacó el modelo de negocios llevado a cabo por la empresa Ford a comienzos del siglo XX para referirse al tipo de capitalismo al que debe apuntar la Argentina.

"Pido permiso para salirme de la marca Peugeot durante un minuto e irme una vez más a la historia de Ford", se excusó Fernández. El primer mandatario destacó que en sus comienzos "Ford fue una empresa que empezó con un producto de elite", ya que los autos solo eran consumidos por personas de alto poder adquisitivo.

"Un día Henry Ford se preguntó por qué ese auto no lo podían tener los que trabajaban en la empresa y se preocupó porque ese auto llegue a todos. Ese es el capitalismo al que debemos apuntar", consideró el primer mandatario.

Y concluyó: "Tenemos que apuntar al capitalismo donde hay alguien que arriesga invirtiendo, hay gente que trabaja y gente que consume, que compra esos autos y los disfruta".