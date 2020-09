Mercado no corre el domingo Deportes 03 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El argentino Leandro "Tati" Mercado, que compite con una Ducati en el mundial de Superbike, no correrá el fin de semana por la quinta fecha del calendario a raíz de un fuerte golpe que recibió el domingo pasado en el Motorland de Aragón, España, que le provocó una lesión en el tobillo izquierdo.

El cordobés de Jesús María fue preservado por el director del Motocorsa Racing, Lorenzo Mauri, para no correr en el Teruel Round, también de Aragón, y que pueda viajar a Italia para su recuperación. "Tati" Mercado recibió un duro golpe por un descontrolado regreso a la pista del británico Tom Sykes, que le provocó una lesión en su tobillo izquierdo, y por eso el equipo decidió sustituir al argentino para la carrera de Teruel.

"Sé muy bien que Mercado quería participar todo el fin de semana, pero mi miedo es principalmente su salud y preferimos no arriesgarlo. Por eso lo detenemos ahora para devolverlo al 100% en la próxima prueba, en la pista de Barcelona, donde seguiremos con el trabajo realizado hasta ahora", explicó Mauri.

Mercado volverá a Italia para comenzar los tratamientos médicos necesarios para asegurar su participación en Montmeló el fin de semana del 20 de septiembre, y el encargado de manejar su Ducati este fin de semana será el italiano Matteo Ferrari, que cuenta con una victoria en la divisional eléctrica MotoE en 2019.