Alto costo para las entradas en Mugello Deportes 03 de septiembre de 2020 Redacción Por FORMULA 1

El Gran Premio de la Toscana, que se celebrará en el Autódromo Internacional de Mugello del 11 al 13 de septiembre, será el primero en tener público tras la pandemia de coronavirus, pero los precios de las entradas van de 188 a 1200 euros. El evento albergará a 2.880 espectadores por día y, según se informó, los tickets más económicos serán para la primera jornada (el viernes 11) donde se llevarán a cabo las tandas de ensayos con valores que van desde 188 hasta 300 euros, dependiendo de la ubicación en las tres Tribunas Centrales.

En tanto, para el sábado 12, día en el cual se disputarán el tercer entrenamiento y la clasificación, los precios varían de 375 a 600 euros mientras el que domingo 13, cuando serán las carreras principales, el costo de las entradas que va desde 750 hasta 1.200 euros.

Según informó Mugello, "durante los tres días del GP, 2880 espectadores podrán asistir al evento todos los días: 1000 en Tribuna Centrale y 1.000 en Tribuna Materassi. A los miembros de los clubes de la Scuderia Ferrari se les ofrecerá una asignación privada de 880 entradas disponibles para la compra de Tribuna 58".

En tanto, aunque la afluencia de público será muy escasa, la organización preparó "un plan operativo detallado, presentado por el circuito de Mugello y aprobado por la Regione Toscana, que contiene todas las acciones anti-COVID-19 previstas en esta circunstancia para garantizar la máxima seguridad de todos los asistentes".

El Gran Premio de la Toscana coincide con la celebración de Ferrari de 1.000 Grandes Premios en la divisional y, pese a no estar pasando por su mejor momento, será una cita especial para la Scuderia, por lo cual muchos simpatizantes querrán estar presentes para ser parte de los festejos.

En tanto, para el Gran Premio de Rusia que será el último fin de semana de septiembre, se espera contar con 30.000 aficionados, se venden las entradas para los tres días y las mismas van desde los 72,83 euros a los 1.895,96 en el Luxe Lounge. Luego en Portugal, en el debut de Portimao, confían en llegar a 60.000 espectadores y ya se vendieron más de 30.000 tickets, los más baratos que costaban 85 euros se agotaron.



SIN ESPERANZAS EN FERRARI

Luego del decepcionante fin de semana que el equipo Ferrari de Fórmula 1 tuvo en Bélgica, la preocupación por el rendimiento de sus autos se mantiene y pareciera no haber una esperanza de poder revertirlo a corto plazo. Así lo dejó en claro Mattia Binotto, quien fue contundente al decir que "si te fijas en todos los ciclos ganadores, siempre son muchos años. No hay balas de plata en la Fórmula 1, hace falta paciencia y estabilidad".

Es por ello que la escuadra de Maranello se enfoca pensando en lo que se viene, pero no a la brevedad. "El motor está congelado esta temporada, así que no hay nada que podamos hacer al respecto. Lo estamos desarrollando para la próxima temporada, y está evolucionando bien en el banco".