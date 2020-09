Posibilidades de retorno el 13 en San Nicolás Deportes 03 de septiembre de 2020 Redacción Por Kicillof autorizó en su provincia el automovilismo en ciudades con fase 4 o 5. Olavarría, como Rafaela, no aceptó que se corra en estos días.

FOTO ARCHIVO DIRIGENTE./ Hugo Mazzacane continúa con la búsqueda de circuitos.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, autorizó ayer el regreso del automovilismo en las ciudades de la Provincia que se encuentren en fase sanitaria 4 ó 5, en el marco de la pandemia de coronavirus, tras una reunión que mantuvo por la mañana en La Plata con el titular de la ACTC, Hugo Mazzacane.

De la reunión que destrabó la situación del automovilismo en el territorio bonaerense también participaron el jefe de gabinete provincial, Carlos Blanco, y el ex piloto Marcos Di Palma, en su función de diputado. El encuentro se realizó en La Plata, en donde Mazzacane le planteó a Kicillof las necesidades de reiniciar las competencias de Turismo Carretera y el resto de las categorías del automovilismo argentino y volvió a presentar los protocolos sanitarios.

El gobernador consideró el pedido del automovilismo y dio el visto bueno para reiniciar los calendarios luego de seis meses de espera, pero teniendo en cuenta que las competencias deberán ser exclusivamente en ciudades que se encuentren en fase 4 ó 5. Ahora todo dependerá del diálogo entre la Asociación Corredores Turismo Carretera y cada municipio.

La ciudad de San Nicolás, que se encuentra en fase 4, se mantiene como la principal opción para recibir al TC y TC Pista el fin de semana del 13 de septiembre.



OLAVARRIA SE BAJO

Así como en Rafaela se tomó la decisión que no era momento para la vuelta del TC, Olavarría tomó el mismo camino.

"Desde el Automóvil Moto Club Olavarría comunicamos que estuvimos en contacto con la ACTC, más precisamente con su presidente, Hugo Mazacane, con la finalidad de realizar la competencia de TC en Olavarría. Trabajamos en conjunto con el intendente municipal y su gabinete evaluando la posibilidad. Por recomendación del comité de crisis municipal, se estimó que no están dadas las condiciones sanitarias para realizar el evento de la magnitud que se corresponde a tal competencia”.

Para finalizar, desde el AMCO señalaron que “sin dudas el desafío era importante, pero la salud de los olavarrienses es una prioridad”.



COMO SEGUIRA

Desde la ACTC emitieron un comunicado donde dieron a conocer como continuarán los campeonatos de TC y TC Pista una vez que se reinicie la temporada, lo que podría concretarse el fin de semana del 13 de septiembre.

"Modificar el Artículo 2 del presente Reglamento de Campeonato de las categorías Turismo Carretera y TC Pista, quedando conformado los mismos para el campeonato 2020 de la siguiente manera: la realización de 11 (once) fechas conformadas como etapa regular las primeras 8 (ocho) competencias y las 3 (tres) restantes como Copa de Oro y Copa de Plata respectivamente", indican en el comunicado.



ALTA AL PATO

Tras permanecer unos días internado en Arrecifes, por un cuadro de Covid-19, Patricio Di Palma recibió el alta y se encuentra aislado en su domicilio. Patricio Di Palma fue dado de alta del Hospital Santa Francisca de Arrecifes, en donde permaneció internado y bajo observación durante un par de días debido a un cuadro de Covid-19, el cual se le detectó la semana pasada, atento a preservar su salud debido a su condición de paciente de riesgo por haber donado un riñón a su hija.