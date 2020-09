Los Pumas se meten el viernes en la Burbuja Deportes 03 de septiembre de 2020 Redacción Por El rafaelino Mayco Vivas será uno de los 40 jugadores que estarán trabajando

FOTO LOS PUMAS TWITTER SEGUIR ENTRENANDO./ Mayco Vivas, como sus compañeros, apunta al Rugby Championship.

La Selección argentina de rugby masculino, Los Pumas, volverá a los entrenamientos este viernes con 40 jugadores, entre ellos el rafaelino Mayco Vivas, y bajo el esquema de "burbuja sanitaria", según anunció la Unión Argentina de Rugby (UAR). El plantel argentino trabajará así durante dos semanas, como preparación para el Rugby Championship que se disputará en noviembre en Nueva Zelanda.

No obstante, antes del ingreso al predio en donde estarán alojados y entrenando, los jugadores se realizarán una nueva tanda de testeos PCR. "Una vez que se conozcan los resultados de los hisopados y con el objeto de reducir al mínimo la exposición al coronavirus, el plantel designado iniciará la concentración con aquellos que obtuvieron negativo en la prueba", informó la UAR.

En ese sentido, se indicó que de acuerdo al protocolo aprobado por las autoridades gubernamentales, el equipo continuará entrenando en Casa Pumas y se alojará en el Hotel Howard Johnson de la localidad bonaerense de Escobar, ubicado a menos de 10 minutos del predio. También se someterán a los testeos los jugadores Tomás Lezana, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, José Luis González y Federico Wegrzyn, quienes dieron positivo y esperan el alta médica, pero no tuvieron síntomas. En caso de que el resultado sea negativo serán parte de la burbuja sanitaria, al igual que Marcelo Loffreda (manager) y Martín Mackey (preparador físico) harán lo propio una vez dados de alta.

En tanto, Juan de la Cruz Fernández Miranda y Andrés Bordoy, entrenadores asistentes de Jaguares, estarán colaborando junto al staff de Los Pumas. Por su parte, Joel Sclavi, que padece una lesión en su hombro derecho, será intervenido quirúrgicamente y quedará excluido de la delegación.

En cuanto al estado de salud de Javier Ortega Desio, quien aún no ha entrenado con el plantel, continúa mejorando en sus síntomas, esperando el alta médica.

Esta es la lista completa de los convocados por Mario Ledesma: Mayco Vivas, Nahuel Tetaz Chaparro, Federico Wegrzyn, Julián Montoya, Santiago Socino, José Luis González, Ignacio Ruiz, Santiago Medrano, Lucio Sordoni, Juan Pablo Zeiss, Lucas Paulos, Ignacio Calas, Rodrigo Fernández Criado, Lucas Bur, Rodrigo Bruni, Tomás Lezana, Francisco Gorrissen, Santiago Grondona, Juan Bautista Pedemonte, Joaquín Oviedo, Juan Martín González, Tomás Cubelli, Felipe Ezcurra, Gonzalo Bertranou, Domingo Miotti, Joaquín Díaz Bonilla, Tomás Albornoz, Jerónimo De la Fuente, Matías Moroni, Juan Cruz Mallía, Matías Orlando, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Juan Pablo Castro, Emiliano Boffelli, Santiago Carreras, Bautista Delguy, Sebastián Cancelliere, Mateo Carreras y Joaquín Tuculet.