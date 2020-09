Djokovic, con susto, sigue en carrera en el US Open Deportes 03 de septiembre de 2020 Por Sergio Boschetto TENIS

FOTO AFP REACCIONO./ El serbio dio un nuevo paso en Nueva York.

(Especial para LA OPINION).- El serbió Novak Djokovic perdió el primer tiebreak del 2020, pero se recupero y ganó en 4 sets, sin problemas, al británico Kyle Edmund, entrenado por el argentino Franco Davin. Fue 6-7, 6-4, 6-3 y 6-2.

En otros partidos de la jornada del miércoles, perdió el chileno Cristian Garín, en un maratónico partido, en 5 sets, frente al veterano Mikhail Kukushkin 6-2 6-1 3-6 4-6 y 7-5.

Por el lado de las mujeres, la gran sorpresa la dio Caroline García, que le ganó a la N° 1 del mundo, Carolina Pliskova por 6-1 y 7-6. Ganó la germana, ganadora del US Open 2016, Angelique Kerber a su compatriota, Anna Lena Friedsam 6-3 7-6.



DIA DE ARGENTINOS

Federico Coria batalló, puso lo mejor de su potencial, pero no pudo hacer nada frente a Camaron Norris, el verdugo de Diego Schwartzman, en tres parciales 6-3 6-4 y 6-4, le quedará el recuerdo de haber ganado su primer partido en un Grand Slam y pondrá toda su energía en Roland Garros.



BATALLABA LONDERO

Juan Ignacio Londero, batallaba al cierre de esta edición. Venía de abajo el cordobés, había perdido el primer set 7-5 frente a Borna Coric (27), lo emparejó ganando el segundo 6-4 y se puso arriba el hombre de Villa María ganando el tercero 7-6. Sólo faltaba un esfuerzo más.



EN DOBLES

Zeballos y Granollers, se despidieron rápido. La pareja sembrada N° 5 perdió en 3 sets frente M. Pavic/B. Soares por 3-6, 6-4 y 6-4. En cambio, la pareja formada por el argentino Machi González/Simone Bolelli (ITA) le ganaron 6-4 y 6-3 a Santiago González/Ken Skupski.



ALGUNOS RESULTADOS

Filip Krajinovic (26) vs. Marcos Giron 6-4, 6-1, 6-3; Alexander Zverev (5) vs. Brandon Nakashima 7-5, 6-7, 6-3 y 6-1; David Goffin (7) vs. Lloyd Harris 7-6, 4-6, 6-1 y 6-4; Pablo Carreño Busta (20) vs. Mitchell Krueger 6-1, 6-2 y 6-2; Petra Kvitova (6) vs. Katerina Kozlova 7-6, 6-2; Shelby Rogers vs. Elena Rybakina (11) 7-5, 6-1; Varvara Gracheva vs. Kristina Mladenovic 1-6, 7-6 y 6-0.